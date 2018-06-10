Какой шашлык можно давать детям: 8 правил, о которых мало кто знает

Узнайте, можно ли детям есть шашлык и из какого мяса его лучше готовить.

Вот он, приятный подарок этого лета — три выходных дня, и многие семьи с детьми уже запланировали провести их на природе. Приятным дополнением к такому отдыху чаще всего является шашлык. Взрослые редко задумываются, полезно ли мясо, зажаренное на углях для их здоровья, но, когда речь идет о детях, не стоит так легкомысленно относиться к этому вопросу.

Поскольку отговорить вас от такого пикника вряд ли удастся, «Летидор» расскажет о том, с какого возраста детям можно есть шашлык и как правильно его приготовить, а также дополнит эту инструкцию комментарием эксперта.

Шашлык можно давать детям старше 3-4 лет при условии, что у них нет проблем с желудочно-кишечным трактом. Более того, многие гастроэнтерологи считают, что жаренное на углях мясо не подходит детям до 10-12 лет, поскольку такой продукт переваривается довольно трудно.

Готовить шашлык для детей можно только из нежирных сортов мяса: телятины, крольчатины, курицы или индейки.

Свинина, особенно с жировой прослойкой, абсолютно не подходит для детского питания.

Если у ребенка нет аллергии на рыбу, то лучше приготовить стейки из лосося или запечь тушку белой рыбы в фольге.

Для детей мясо нужно предварительно сварить или приготовить на пару, а непосредственно перед подачей надеть на шампуры и немного прогреть. Так родители будут уверены, что мясо хорошо приготовилось и никакие вредные бактерии не попадут в организм ребенка.

Для детей не нужно зажаривать мясо до образования обгоревшей корочки.

Использовать специи и соусы для детей не рекомендуется. Острый перец, хрен, горчицу нельзя предлагать до дошкольного возраста, а куркуму и шафран вообще лучше исключить при приготовлении продуктов для детей.

Если вы маринуете мясо заранее, то для детского шашлыка категорически не подходит уксус, вино и майонез. Мясо можно подержать в минеральной воде, кефире, натуральном йогурте или нежирной сметане.

Для приготовления углей в мангале никогда не используйте жидкость для розжига. Во время горения облитые угли будут выделять вредные вещества, которые могут попасть на мясо. Кроме того, у многих людей средства для розжига вызывают аллергическую реакцию.

Есть шашлык нужно с большим количеством овощей, которые не только полезны сами по себе, но и помогают более легкому усвоению мяса. Кстати, овощи также можно приготовить на углях отдельно или насаживать на шампур между кусками мяса.

Запивать шашлык можно. Но для этого категорически не подходят охлажденная газированная вода и соки.

Чтобы мясо лучше переварилось, нужно употреблять теплые напитки: чай, компот или морс.

Комментарий эксперта

Татьяна Юрьевна Гарцман, заведующая Центром питания и здорового образа жизни Медицинского центра ДВФУ, диетолог, терапевт, к. м. н., член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии:

Детское питание не должно включать грилированных продуктов в младшем возрасте (до 3 лет), а в дошкольном и младшем школьном — крайне ограниченно. Готовить шашлык можно из нежирного мяса или рыбы с непродолжительной тепловой обработкой именно на огне, то есть предварительно возможно приготовление полуфабрикатов и доведение их до полуготовности или полной готовности дома путем запекания или на пару.

Для детей среднего и старшего школьного возраста можно включать в рацион нежирные блюда, приготовленные на гриле, в небольших количествах, не чаще 1-2 раза в месяц и при условии отсутствия жалоб со стороны желудочно-кишечного тракта.

И, конечно, важно, чтобы взрослые, готовящие шашлык, были уверены в его качестве и полной безопасности!

Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook,

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