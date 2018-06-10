Болгарский перец: требования к теплу и свету

У огородников сложился стереотип медленного прорастания семян некоторых культур: морковка, например, ну очень долго всходит! Болгарский перец определили в ту же категорию туговсхожих семян.

Болгарский перец умеет всходить очень быстро

А зря! Он умеет всходить очень быстро!

Болгарский перец: требования к теплу

Перец очень медленно растет, пока он ребенок и подросток, это потом, когда начнет цвести, куст развивается стремительно. Там, где помидоры взойдут на пятый день, первые робкие петельки перчика появятся на двадцатый. Вот откуда стремление сеять перец рано.

При недостатке тепла всходы перца появятся не скоро

На самом деле всходы перца тоже умеют быстро показываться из почвы, просто им нужны другие условия. Семена некоторых сортов способны начать набухание и пробуждать биохимические процессы при температуре +10°C, семена других сортов могут выполнять те же действия лишь при +13°C. В этих условиях все, что происходит с семечком, будет выглядеть, словно до предела замедленная демонстрация фильма: медленные движения актеров, расползающиеся улыбки, непонятная мимика. Примерно с такой скоростью будет развиваться перец, который решили выращивать из семян в обычных подоконниковых условиях.

Оптимальная температура для рассады

Рассада перца очень нежная, ей нужно тепло мягкое. Потому оптимальной можно считать комнатную температуру в + 25°C. И она должна быть постоянной, резких перепадов перец не любит.

Перец любит постоянную температуру

Если кассеты с семенами в почве поставить в теплое место, например, на шкаф в комнате, да еще выбрать тот, который стоит подальше от окна, то температура у потолка может быть + 20°C, а то и + 25°C (это зависит от вашего поставщика тепловой энергии). Вот удивитесь: семена покажут крошечные зеленые головки петелек через девять дней. А теперь для эксперимента один ящик с горшочками поставим на кухонный шкаф, под самый потолок, подальше от окна, поближе к плите или духовке. А можно пристроить его на высокой полке в ванной комнате, где всегда теплее, чем в комнатах и даже кухне. Там будет + 30°C, и семена прорастут на пятые сутки, а порой удивят огородника безмерно, выскочив из субстрата на третий день! Спрашивается, зачем «закаливать» растения при температуре, которая мешает их нормальной жизни? Вы сами пробовали жить зимой при постоянно открытом окне? Нет? А зря! На себе бы испытали крепость семян болгарского перца в суровых условиях.

Низкая температура

Дело в том, что при температуре +15°C растения существенно замедляют рост, стоить снизить ее еще на два градуса — вовсе перестанут расти, все процессы затихнут. Знаем ведь, что заморозки в половину градуса для помидоров не опасны, а перцы при той же температуре гибнут, потому плоды снимаем раньше.

При низкой температуре перец замедляет рост

Все видели, что иногда перцы вдруг надевают на себя фиолетовый наряд, который агрономы называют антоциановой окраской. Это тоже из-за холода. Но есть у болгарского перца и удивительная особенность: в конце августа — начале сентября, когда баклажанам уже неуютно на грядках, перец стоит молодцом, даже подращивает последние мелкие плоды.

Высокая температура

Особо высокая температура ему тоже помехой для развития будет. Такие ситуации возможны в грунте или теплице, когда жарко, сухо и в воздухе, и в почве. Перец страдает, может скинуть цветы и завязи. Чтобы этого не произошло, нужно защитить тепличные посадки от перегрева.

Болгарский перец: требования к свету

Нет растений, кроме живущих на морском дне, которые бы мирились с отсутствием солнечного света. Есть теневыносливые, они растут под пологом леса. Перец к таковым не относится!

Рассаде перца не хватает света

Если лето солнечное, пасмурных дней мало, то урожайность перца растет. Все потому, что это растение умеет хорошо усваивать углекислый газ из воздуха и копить питательные вещества лишь при хорошем освещении, иначе говоря — при достаточном для плодоношения световом потоке. Замечена закономерность: при хорошем освещении температура должна быть выше, а при недостатке света — ниже. В числах это выглядит так: ясно, солнечно — + 30°C, пасмурно, тускло — +20°C, но не более +22°C. Если совсем темно, то есть процессы фотосинтеза в листочках не идут и растение вынужденно тратит запасенные вещества на дыхание, то температуру нужно снизить до +15°C. Перец в своем развитии проходит несколько этапов, как ребенок: сначала лежит в пеленках, потом сидит, потом ползет, лишь потом ходит. Если освещать перец искусственно, происходит сокращение длительности этапов (иногда на 25 дней). Это не плохо, если световой день всегда определенной длины. Перец любит день короткий, так полагают исследователи, самая оптимальная освещенность — 14 часов. Именно в таких условиях растет перец в северных регионах. Фазы сокращаются до 40 дней. Но, как всегда, есть и дополнительные требования: высокая температура воздуха и почвы, чтобы растение максимально обеспечивало себя питанием.

Перец требователен к свету

Тогда перец становится устойчивым к похолоданиям, растет его урожайность:

для скороспелых сортов прибавка может составлять 50%, если сравнивать с длиной дня в 18 часов;

для среднеспелых сортов длину дня выбирают длительностью 12 часов;

для самых позднеспелых еще короче — всего 7 часов.

Вот это, пожалуй, самое сложное условие, которое должен выполнить огородник, чтобы болгарский перец хорошо плодоносил. В теплицах и парниках можно окна или крышу закрыть темными материалами, через которые свет не проходит. Надеюсь, статья о биологических особенностях перца поможет вам получать богатые урожаи этой культуры.