Научное шоу на кухне: устраиваем взрыв в тарелке вместе с многодетной мамой

Наступили длинные летние каникулы, и мы решили напомнить, чем можно развлечь детей с пользой для их развития и без вреда для кошелька родителей. Наш гуру — многодетная мама Ольга, которая превратила квартиру в химическую лабораторию и ставит опыты вместе с сыном Ваней. Из реактивов — продукты, которые есть на каждой кухне: сода, лимон, желатин, вода. Получается не хуже популярных научных шоу, которые заказывают на детские дни рождения.

Мы пришли в гости к Ольге и попросили её показать нам свои опыты, всё лично проверили — работает, поэтому повторяйте, инструкция верная.

В прошлом выпуске мы показали 5 простых опытов для самых маленьких, а сегодня покажем ещё 5. Они тоже лёгкие в выполнении, но делать их надо обязательно под присмотром взрослых — понадобятся спички, и даже будет небольшой взрыв.

Берём несколько лимонов, моющее средство, соду и пищевой краситель

Опыт первый: «Шипящие лимоны»

— Разрезаем лимоны и превращаем их в опытные образцы. Немного достаём мякоть, чтобы было куда налить моющее средство и пищевой краситель. Можно смешать несколько красителей, чтобы цвет получился ярче. Получаются цветные лимоны. Потом засыпаем соду, перемешиваем и наблюдаем за реакцией — получается цветная шипящая пена, — объясняет Ольга.

Научное шоу на кухне_2018-05-31 Выскребаем из лимонов часть мякоти и выливаем в лунки моющее средство

Потом добавляем соду, пищевой краситель и перемешиваем

И получаются синие и розовые шипящие лимоны: мешаете ложкой — идёт пена!

Опыт второй: «Зубная паста для слона»

— Для этого опыта нам понадобится марганец, вода, в которой мы его растворим, а ещё гидроперит и шампунь. Растворяем в воде чайную ложку марганца, переливаем марганец через воронку в бутылку с водой, где растворён гидроперит, а потом это выливаем в шампунь. Получается такая яркая «зубная паста», — рассказывает многодетная мама.

Научное шоу на кухне2_2018-05-31 Растворяем в воде марганец

Переливаем раствор марганца в шампунь

А потом льём воду с гидроперитом — и начинает выливаться шипящая цветная пена, как зубная паста

Льёте больше воды — и получается больше пены!

Опыт третий: «Летающие чайные пакеты»

— Берём чайные пакеты, отрезаем край, потому что летают пакеты, конечно, без содержимого. Этот опыт надо делать только с родителями — нужно будет использовать спички. Разворачиваем пакетики и кладём их вертикально в тарелку. Поджигаем верх спичками, пакетики быстро сгорают и взлетают. Надо отметить, что взлетает пепел, поэтому это не пожароопасно, — поясняет Ольга.

Научное шоу на кухне3_2018-05-31 Отрезаем макушку у чайного пакетика, чтобы высыпать содержимое

Ставим пакетики вертикально и поджигаем

Пакетики сначала горят…

…а потом взлетают! Прогорают они очень быстро, и взлетает пепел, поэтому это не опасно

Опыт четвёртый: «Внезапно загорающаяся бумага»

— Здесь нам тоже понадобится марганец или глицерин. Насыпаем марганец на бумагу, потом наливаем глицерин. И ждём, когда начнётся реакция — пойдёт дым, — рассказывает «заведующая химической лабораторией».

Научное шоу на кухне4_2018-05-31 Насыпаем марганец на бумагу, потом выливаем на него глицерин

Насыпаем марганец на бумагу, затем подливаем глицерин

Закрываем бумагу, и она начинает гореть и дымиться

Дыма много, детского восторга тоже

Опыт пятый: «Взрывающийся шарик»

— Берём надутый воздушный шарик и половинку апельсиновой корочки. Берём корку и подносим её к шарику — бах (успевайте закрыть уши!), и шарик лопается, — объясняет Ольга.

Научное шоу на кухне5_2018-05-31 Берём апельсин и отрезаем корочку

А сейчас закрывайте уши! Через секунду после того, как поднесёте корочку к шарику, он лопнет

Бабах — и нет его!

В следующее воскресенье мы покажем ещё несколько интересных опытов, а вы пока отрабатывайте эти!