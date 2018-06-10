Молочная уха из трески: переходим на легкое летнее меню 

Рыбный суп всегда на ура воспринимается летом. Наверно потому, что он не тяжелый и при этом хорошо насыщает. Предлагаем вам суп из филе трески с молоком. Добавьте свежей зелени (зеленый лук и укроп) — получится очень вкусно!
Суп из филе трески с молоком/Фото: Дмитрий Королько/BurdaMedia
Суп из филе трески с молоком. Фото: Дмитрий Королько/BurdaMedia
Понадобится:
400 г мороженого филе трески,
1 кг картофеля,
2 луковицы,
1 ст. ложка сливочного масла,
7 горошин черного перца,
500 мл молока,
соль,
несколько стеблей зеленого лука,
1 помидор,
1 пучок укропа.
Ингредиенты
Ингредиенты
Приготовление:
1. Лук очистить, мелко нарезать и слегка обжарить на сливочном масле. Картофель очистить, вымыть и нарезать брусочками.
Шаг 1. Обжариваем лук.
2. В большой кастрюле вскипятить 1 л воды. Положить соль, перец горошком, картофель и лук. Варить 10 минут на среднем огне.
Шаг 2. Выкладываем картофель в кастрюлю с водой.
3. Филе слегка разморозить и нарезать кусочками. Выложить их в суп, довести до кипения и варить на маленьком огне 7 минут.
Шаг 3. Филе рыбы нарезаем кусочками.
4. Молоко вскипятить отдельно, вылить в суп и осторожно перемешать, снова довести до кипения и снять с огня.
Шаг 4. Выливаем молоко в суп.
5. Помидор вымыть, нарезать небольшими дольками, зелень нарубить.
Шаг 5. Нарезаем помидоры.
Суп разлить по тарелкам, добавить помидоры и зелень.