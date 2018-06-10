Молочная уха из трески: переходим на легкое летнее меню

Рыбный суп всегда на ура воспринимается летом. Наверно потому, что он не тяжелый и при этом хорошо насыщает. Предлагаем вам суп из филе трески с молоком. Добавьте свежей зелени (зеленый лук и укроп) — получится очень вкусно!

Суп из филе трески с молоком/Фото: Дмитрий Королько/BurdaMedia

Суп из филе трески с молоком. Фото: Дмитрий Королько/BurdaMedia

Понадобится:

400 г мороженого филе трески,

1 кг картофеля,

2 луковицы,

1 ст. ложка сливочного масла,

7 горошин черного перца,

500 мл молока,

соль,

несколько стеблей зеленого лука,

1 помидор,

1 пучок укропа.

Ингредиенты

Ингредиенты

Приготовление:

1. Лук очистить, мелко нарезать и слегка обжарить на сливочном масле. Картофель очистить, вымыть и нарезать брусочками.

Шаг 1. Обжариваем лук.

2. В большой кастрюле вскипятить 1 л воды. Положить соль, перец горошком, картофель и лук. Варить 10 минут на среднем огне.

Шаг 2. Выкладываем картофель в кастрюлю с водой.

3. Филе слегка разморозить и нарезать кусочками. Выложить их в суп, довести до кипения и варить на маленьком огне 7 минут.

Шаг 3. Филе рыбы нарезаем кусочками.

4. Молоко вскипятить отдельно, вылить в суп и осторожно перемешать, снова довести до кипения и снять с огня.

Шаг 4. Выливаем молоко в суп.

5. Помидор вымыть, нарезать небольшими дольками, зелень нарубить.

Шаг 5. Нарезаем помидоры.

Суп разлить по тарелкам, добавить помидоры и зелень.