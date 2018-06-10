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Научное шоу на кухне: устраиваем взрыв в тарелке вместе с многодетной мамой с Ботаники
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Научное шоу на кухне: устраиваем взрыв в тарелке вместе с многодетной мамой с Ботаники 

nn.ru 2 часа назад
Фото: nn.ru
Мы пришли в гости к Ольге и попросили её показать нам свои опыты, всё лично проверили — работает, поэтому повторяйте, инструкция верная.
В прошлом выпуске мы показали 5 простых опытов для самых маленьких, а сегодня покажем ещё 5. Они тоже лёгкие в выполнении, но делать их надо обязательно под присмотром взрослых — понадобятся спички, и даже будет небольшой взрыв.
Опыт первый «Шипящие лимоны»
— Разрезаем лимоны и превращаем их в опытные образцы. Немного достаём мякоть, чтобы было куда налить моющее средство и пищевой краситель. Можно смешать несколько красителей, чтобы цвет получился ярче. Получаются цветные лимоны. Потом засыпаем соду, перемешиваем и наблюдаем за реакцией — получается цветная шипящая пена, — объясняет Ольга.
Опыт второй «Зубная паста для слона»
— Для этого опыта нам понадобится марганец, вода, в которой мы его растворим, а ещё гидроперит и шампунь. Растворяем в воде чайную ложку марганца, переливаем марганец через воронку в бутылку с водой, где растворён гидроперит, а потом это выливаем в шампунь. Получается такая яркая «зубная паста», — рассказывает многодетная мама.
Опыт третий «Летающие чайные пакеты»
— Берём чайные пакеты, отрезаем край, потому что летают пакеты, конечно, без содержимого. Этот опыт надо делать только с родителями — нужно будет использовать спички. Разворачиваем пакетики и кладём их вертикально в тарелку. Поджигаем верх спичками, пакетики быстро сгорают и взлетают. Надо отметить, что взлетает пепел, поэтому это не пожароопасно, — поясняет Ольга.
Опыт четвёртый «Внезапно загорающаяся бумага»
— Здесь нам тоже понадобится марганец или глицерин. Насыпаем марганец на бумагу, потом наливаем глицерин. И ждём, когда начнётся реакция — пойдёт дым, — рассказывает «заведующая химической лабораторией».
Опыт пятый «Взрывающийся шарик»
— Берём надутый воздушный шарик и половинку апельсиновой корочки. Берём корку и подносим её к шарику — бах (успевайте закрыть уши!), и шарик лопается, — объясняет Ольга.
В следующее воскресенье мы покажем ещё несколько интересных опытов, а вы пока отрабатывайте эти!
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