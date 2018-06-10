Ужин на свежем воздухе: 6 советов для идеального вечера

Определитесь со временем и составьте меню

Сядьте с листом бумаги и подробно распишите все блюда, которые собираетесь приготовить (в том числе способ и время приготовления). Например, запекать в духовке мясо и одновременно печь пирог у вас не получится — выберите что-то одно. Запеките мясо, а на десерт подайте мусс. Составьте список ингредиентов для каждого блюда. Обратите внимание на рецепты с грилем или мангалом: нужно рассчитать время на маринование продуктов. Заранее распишите места, где лучше всего купить продукты: мясо и молоко — на фермерском рынке, зелень и фрукты — в палатке с овощами. Фото: shutterstock.com Пригласите родных

Ужин на свежем воздухе вдали от городской суеты — отличный способ пообщаться и провести время с близкими. Придумайте небанальный способ пригласить их на вечер: сделайте красивую рассылку с помощью Canva или отправьте открытки по почте (если время позволяет). Обратите внимание гостей на формат встречи, коротко сообщите свою идею и добавьте организационные подробности: как добраться до места, как одеться, что взять с собой. Кстати, если вы планируете встречу с ночёвкой, программу можно расширить — ночью посмотреть кино через портативный проектор или отправиться на реку или озеро встречать рассвет. Важно быть с гостями на одной волне, поэтому приглашайте только тех, кто вам действительно приятен и симпатичен. Фото: shutterstock.com Приготовьте заранее как можно больше блюд

Самое приятное для гостей — когда их встречает сам хозяин. Поэтому вам стоит приехать к месту проведения ужина заранее (например за день), чтобы без спешки всё подготовить. Когда гости начнут собираться, вы сможете встречать их и не переживать, что о чём-то забыли. Напитки, так же как торт или пирожные, можно приготовить за день. Летом на ужин можно обойтись и без горячих блюд. Сделайте упор на салаты — в них можно добавить кусочки красной рыбы, креветки или нут. Подойдут брускетты с вяленым мясом, томатами, сыром и пряными соусами. Мясные и сырные тарелки дополните ягодами, мёдом, вареньем и крекерами. Общепризнанный шедевр — камамбер с инжирным вареньем. И то и другое найдётся в любом крупном супермаркете. Не забудьте подать на стол свежие фрукты и ягоды с рынка. Фото: shutterstock.com Создайте настроение

Сделайте так, чтобы вечер запомнился своей атмосферой — уютной и расслабленной. Возьмите в аренду или купите уличные фонарики-гирлянды и повесьте их над столом. Скамейки или стулья накройте пледами и подушками. Стол застелите красивой скатертью и салфетками. Если среди гостей будут друзья с детьми, обустройте детский уголок с игрушками и занимательными штуками вроде раскрасок. А если присутствие детей не сочетается с концепцией вечера, не стоит приглашать тех, у кого есть малыши — лучше встретиться с ними отдельно. Найдите проигрыватель или поставьте рядом со столом ноутбук с любимыми плей-листами. Фотоаппарат моментальной печати — тоже проверенное развлечение для небольшой компании. Классные снимки можно подарить гостям в конце вечера. Фото: shutterstock.com Продумайте стол с напитками

Позвольте гостям выбирать напитки самостоятельно. Неплохо разделить зону напитков и угощений. В зоне напитков должно быть достаточно бокалов и стаканов. Если планируете подавать алкоголь, позаботьтесь о его температуре и не забудьте штопоры. Для тёплой погоды отлично подойдёт белое и розовое вино. На столе с угощениями поставьте графины с водой и безалкогольными напитками. В жару особенно приятно пить освежающие холодные лимонады с мятой, лимоном и ягодами. В середине вечера можно устроить мастер-класс по приготовлению коктейлей. Заранее сделайте карточки с рецептами нескольких эффектных коктейлей и приготовьте их вместе с гостями. Будет весело! Фото: shutterstock.com Придумайте, как еда объединит ваших гостей

Еда — это то, что объединяет людей. Устройте дегустацию сыров и поделитесь занимательными историями о каждом сорте. Попросите гостей рассказать об их любимых блюдах детства или приготовьте десерт «с историей». Всё это создаст нужную атмосферу. Сделайте каждое блюдо, даже самое простое, интересным и запоминающимся, придумайте красивые истории и легенды — это никого не оставит равнодушным. Фото: shutterstock.com Статьи по теме 5 быстрых рецептов закусок для вечеринки и не только 25 советов о том, как достойно сходить на вечеринку Как превратить обычную квартиру в квартиру мечты: 10 советов от популярного блогера Лины Кузнецовой Как начать озеленять квартиру (и не погубить в процессе ни одного цветка)

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