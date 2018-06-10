Самый популярный финский продукт в мире — не алкоголь, а масло

Когда в 2014 году санкции заблокировали экспорт продукции в Россию, финской пищевой промышленности пришлось искать новых клиентов — даже в экзотических странах.

Факты

• Объем экспорта финских продуктов питания в этом году превысил показатели 2013 года.

• Экспорт обрушился в 2014 году, когда были введены российские контрсанкции.

• Главные продукты финского экспорта — масло, рыба и алкоголь.

В августе 2014 года результаты многолетних стараний в одно мгновение лопнули как мыльный пузырь. Молочному кооперативу «Майтомаа» (Maitomaa) потребовалось три года, чтобы получить разрешение на экспорт своей продукции в Россию.

Разрешение было получено в июне, но финские производители смогли пользоваться им только два месяца. Потом границу закрыли из-за санкций, введенных в ответ на начавшуюся войну на Украине, и российских контрсанкций. Маленький молочный кооператив оказался жертвой международной политики в той же степени, что и большая фирма «Валио» (Valio).

«Даже хорошо, что мы не успели вывезти еще несколько партий груза», — рассуждает теперь директор-распорядитель фирмы «Майтомаа» Микко Сайранен (Mikko Sairanen).

«В экспорте очень опасно быть заложником одной страны, потому что всегда есть риск, что по какой-то причине все может неожиданно закончиться».

Российские контрсанкции пробили брешь в экспорте продовольственной продукции Финляндии, потери составили более 310 миллионов евро. Предполагается, что в этом году объем экспорта впервые превысит уровень 2013 года.

«Утрату российского экспорта удалось компенсировать в течение трех лет за счет других рынков», — усмехается Эса Вранг (Esa Wrang), руководитель программы экспорта продовольствия из Финляндии «Фуд Фром Финланд» (Food From Finland).

Успех финских компаний, производящих алкоголь, не остался в мире незамеченным. «Напуэ Джин» (Napue Gin) и «Лигнелл энд Пииспанен» (Lignell & Piispanen) получили много международных наград. По сравнению с 2013 годом экспорт в другие страны (без России), вырос на 24 миллиона евро.

Однако алкоголь вовсе не является тем продуктом пищевой промышленности Финляндии, экспорт которого вырос сильнее всего. Рекорды побили рост экспорта масла и других продуктов на основе молочного жира.

«Этому продукту нет аналогов в мире»

Директор-распорядитель фирмы «Майтомаа» Микко Сайранен даже не представляет, как покупатели масла из Франции смогли на него выйти. Обычно Сайранен сам устанавливает контакты с иностранными покупателями, посещая выставки-ярмарки. Но в этот раз клиенты сами его искали. Французы интересовались финским маслом, и кто-то посоветовал им обратиться в город Суоненйоки.

«Они побывали у нас, тщательно изучили масло, попробовали его и сказали: «У него северный вкус»», — вспоминает Сайранен.

Позже фирма «Майтомаа» сосредоточилась на других странах, но отечественные конкуренты с радостью ринулись на французский рынок. За пять лет экспорт финского масла во Францию вырос в десять раз и составил 65 миллионов евро в год. Самым крупным экспортером финской молочной продукции является фирма «Валио».

Финские продукты, экспорт которых вырос сильнее всего — масло и другие продукты на основе молочного жира. С 2013 года их экспорт в другие страны (без России), вырос на 110 миллионов евро.

Во Франции финское масло используют в кондитерском производстве и в производстве шоколада. Вполне возможно, что финские туристы едят финское масло, когда заказывают в Париже круассаны. Финское масло устраивает французов, они считают его «„Роллс-Ройсом" среди масел». Это еще раз доказывает победа «Валио» в недавнем международном конкурсе: масло концерна «Валио» было признано «Лучшим в своей категории».

«Качество финского масла — просто бесподобное. Этому продукту нет аналогов в мире. Наверное, ирландское масло могло бы занять второе место», — рассуждает Микко Сайранен.

«Вкус финского масла намного ярче. На это влияет многое: селекция скота, корм и чистая вода».

Сначала арабы отказывались от финского масла

За последние годы вырос экспорт финского масла в Швецию, Данию, Польшу и, на удивление, в Саудовскую Аравию. В 2017 году из холодной Финляндии в жаркую страну было поставлено масла более чем на 3,7 миллиона евро.

Микко Сайранен рассказывает, что сначала финское масло казалось арабам странным продуктом. Раньше масло привозили главным образом из Соединенных Штатов. Это масло получали из молока коров, которых кормили кукурузным силосом, и поэтому оно было белым.

«Они привыкли к тому, что у хорошего масла должен быть белый цвет. А мы считаем, что хорошее масло — желтое», — смеется Сайранен.

Первую партию масла приняли в Саудовской Аравии с недоверием. Однако оно имело большой успех, и, в конце концов, страна оказалась готова покупать даже больше масла, чем финны могли поставить.

Спрос на масло оказывает влияние на политику ценообразования молока. Жирность молока ценится как никогда. Однако фермеры не стали от этого богаче. Например, концерн «Валио» недавно снизил цены для производителей. Производители объясняют это падением стоимости молока в Европе. Например, на складах сейчас много сухого молока.

«В целом это хорошо, что за жирность платят. Это укрепляет надежду на то, что за молоко на каком-то этапе можно будет платить больше, как того хотят фермеры», — говорит руководитель Союза по поддержке производителей лесной и сельскохозяйственной продукции Финляндии MTK Яри Кауханен (Jari Kauhanen).

«Однако за этим следует большое «но»…»

Продовольственные продукты, которые экспортируют из Финляндии по всему свету, обычно отличаются от тех, что стоят на полках небольших финских магазинов. Экспортеру есть над чем поработать, прежде чем отправить продукцию на международный рынок.

«Состав, качество и безопасность финских продуктов — в полном порядке. Однако за этим следует большое «но», о которое мы иногда спотыкаемся: очень важно учитывать особенности той или иной страны», — говорит Эса Вранг из организации «Фуд Фром Финланд».

«Нужно совершенствовать упаковку, дизайн, маркетинг. Часто на экспортный рынок выходят с теми же продуктами, которые были разработаны для финского потребителя и финского рынка. Взять, к примеру, Японию. Это страна, где упаковке продуктов питания придают очень большое значение, и финская лаконичность в данном случае оказывает плохую услугу».

Или размер упаковки. Как говорит Вранг, в Финляндии продукты обычно продают в более крупных упаковках, чем за границей. А поскольку финские продукты питания более конкурентоспособны в качестве, чем в стоимости, меньший объем упаковки смог бы сделать цену продукта более приемлемой для покупателя.

«Чтобы найти каналы для экспорта, производители финской продукции должны потратить много времени на выставках и в переговорных комнатах. Часто во избежание обмана необходимо получить информацию о возможном клиенте, а у некоторых иностранных клиентов представления о сроках оплаты сильно отличаются от финских», — рассказывает директор-распорядитель компании «Майтомаа» Микко Сайранен.

«Часто бывает так, что люди готовы заключить сделку, а когда речь заходит о деньгах, возникают проблемы. Но иногда встречаются клиенты, которые готовы оплатить продукцию заранее».

Завоевание Азии произошло в последнюю очередь

Если оценки «Фуд Фром Финланд» соответствуют действительности, экспорт финских продуктов преодолеет в этом году рубеж 1,7 миллиардов евро — несмотря на действие российских санкций. По сравнению с 2013 годом карта экспорта стала значительно многообразнее.

Тогда более половины экспорта приходилось на три страны — Россию, Швецию и Эстонию. Они и сейчас получают большую часть продукции, но теперь две трети экспорта направлено в другие страны. Сейчас экспорт продукции начинает увеличиваться не только в страны ЕС , но и в Саудовскую Аравию, Южную Корею, Таиланд и Китай.

«Это трудно оценить в денежном эквиваленте, но, безусловно, за последние пять лет самым большим достижением является изменение отношения к экспорту. На отечественном рынке годами не происходило никакого роста, теперь предприятия догадались, что надо выходить на мировой», — говорит Вранг.

Увеличился не только экспорт масла, алкоголя и сухого молока, но и сыра, кофе и шоколада. По информации Центра охраны природы Финляндии, значительный рост экспорта рыбы объясняется экспортом норвежского лосося через Финляндию. А вот экспорт финских лесных ягод незначителен.

Одной из компаний, стремящихся к развитию экспорта, является кооперативная ферма «Майтомаа» из города Суоненйоки.

«Мне даже можно это не озвучивать…»

В начале мая «Майтомаа» сообщила о вложении 10 миллионов евро в свое молочное производство в Суоненйоки. Дополнительные мощности хотят использовать именно для производства продукции на экспорт, доля которой составляет 10-20% оборота компании. Кроме масла важнейшими экспортными продуктами являются стерилизованные при сверхвысоких температурах молочные продукты (UHT).

«Если мы хотим заниматься экспортом, надо иметь возможность поставлять большие объемы продукции», — говорит директор-распорядитель Микко Сайранен.

Однако в кооперативе все же решили, что экспорт не должен играть слишком большую роль в его коммерческой деятельности. Этому научились и многие другие, когда в августе 2014 года Россия в одну ночь закрыла границу для экспорта продуктов питания из других стран.

«Мне даже можно это не озвучивать… Мы [пищевая промышленность] действительно слишком зависели от России».