Выбираем молодость: лучшие летние рецепты

Запеченный молодой картофель

Ингредиенты: 1 кг картофеля, 4 ст. л. растительного масла, 1–2 ч. л. горчицы, 3–4 зубчика чеснока, 1⁄2 лимона, по щепотке базилика, орегано и розмарина (можно взять свежие), 1⁄2 ч. л. паприки, соль, немного красного острого перца.

Способ приготовления: смешать в большой глубокой миске растительное масло, горчицу, пропущенный через пресс чеснок, лимонный сок, паприку и сушеные травы. Картофель хорошенько вымыть, чистить не нужно. Разрезать на 4 части (если большой клубень, интересных рецептов, то на 8). Картофель опустить в ароматную смесь, хорошенько перемешать. Посолить и немного поперчить острым перцем. Опять перемешать. Противень застелить бумагой для выпечки или фольгой. Выложить картофель в один слой (иначе не пропечется). Разогреть духовку до 180 градусов. Выпекать до золотистой корочки около 40 минут. Несколько раз картофель нужно помешать. Совет: для этого блюда лучше взять маленькие клубни примерно одинакового размера.

Картофельные оладьи

Ингредиенты: 5 картофелин, 1 луковица, 2 ст.л. крахмала, 1 яйцо, 70 г мягкого сыра, растительное масло. Для соуса: 250 мл сметаны, укроп, 1–2 зубчика чеснока, соль.

Способ приготовления: картофель почистить и вместе с луком натереть на терке. Слить лишний сок. Добавить яйцо, соль, крахмал, сыр. Перемешать. Обжарить с двух сторон на масле до золотистой корочки. Подавать со сметанным соусом. Для этого сметану посолить, выдавить чеснок и добавить мелко нарубленный укроп. Перемешать.

Совет: к этим оладьям прекрасно подходит слабосоленая красная рыба.

Суп-пюре с чесночными гренками

ингредиенты: 8 молодых картофелин, 2 луковицы, 1 л бульона (или воды), 2 ч. л. семян горчицы, растительное масло, 300 г сливочного мягкого сыра, небольшой пучок зеленого лука. Для гренок: 300 г белого хлеба, 2–3 зубчика чеснока, растительное масло.

Способ приготовления: репчатый лук нарубить и поджарить на масле до золотистого цвета в кастрюле с толстым дном. Добавить нарезанный соломкой картофель, семена горчицы. Поджарить. Добавить бульон и варить до готовности картофеля. С помощью блендера суп превратить в пюре. Добавить сыр. Перемешать. Посыпать нарезанным зеленым луком. Подавать с чесночными гренками. Для этого белый хлеб нарезать на кубики, полить оливковым маслом и добавить пропущенный через пресс чеснок. Перемешать и поджарить на сухой сковороде до корочки.

Совет: для гренок отлично подойдет вчерашний багет или чиабата.