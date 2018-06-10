Как рассчитать количество продуктов, чтобы ничего не выбрасывать

iStock/ergeyshibut

Эти данные подтверждают на личном опыте клинеры онлайн-сервиса бытовых услуг YouDo.com. Убираясь в квартирах клиентов, им нередко приходится выбрасывать не только мусор, но и содержимое холодильников.

Перед покупками

Прежде чем отправиться в очередной раз в супермаркет, откройте холодильник и кухонные шкафы, где у вас хранятся продукты. Изучите их содержимое. Возможно, то, что вы хотели купить, у вас еще осталось. Часто мы забываем о каком-то продукте просто потому, что он заставлен другими банками и коробками. В таком случае, лучше расположить все ёмкости, используя принцип «плановости»: все высокие и большие коробки с банками назад, все мелкие — вперёд.

Вне зависимости от того, любите ли вы закупать продукты впрок или на ближайшие несколько дней, составьте список вообще всех продуктов, которые у вас обычно всегда бывают дома. Сначала придётся повозиться, но зато необходимость каждый раз составлять новые списки отпадет сама собой. Для этого удобно использовать программу-блокнот в телефоне. Создайте такой список с квадратиками для галочек, например, в Evernote. Проведите ревизию на кухне и отметьте те продукты, которые у вас в наличии. Снимайте галочку, когда что-то закончилось. С таким списком в магазине вы всегда будете знать, что действительно необходимо купить.

Составьте меню на неделю

Рассчитать количество продуктов поможет и составленное на ближайшие дни меню. Сделайте календарь и под каждым днём недели распишите свой завтрак, обед и ужин. Не забывайте про хлеб, напитки и небольшие перекусы между основными приемами пищи. Исходя из меню, вы легко составите список тех продуктов, которые вам нужны. Дополнительный бонус: у вас никогда не будет болеть голова о том, что же приготовить сегодня.

В магазине

Ходить за продуктами, чтобы не накупить лишнего, тоже нужно правильно. Главное — за покупками отправляйтесь только на сытый желудок. Сигнал голода заставляет наш мозг делать всё, чтобы его загасить. В результате мы заполняем свой холодильник именно скоропортящимися продуктами — ведь их можно съесть прямо сейчас.

Всегда проверяйте дату изготовления. Как правило, ближе всего к покупателю выкладывают вчерашние или позавчерашние продукты, а чуть дальше — самые свежие.

Не бойтесь продуктов, которые имеют большой срок годности (ультрапастеризованное молоко в упаковке тетра-пак, например). Как известно, пользы от такого молока немного, но даже после вскрытия пачки свежесть продукта сохраняется дольше. Этот вариант подходит тем, кто редко использует весь пакет скоропортящегося молока сразу. Скисшая еда вреднее ультрапастеризованной еще и потому, что может испортить своими продуктами разложения остальное содержимое холодильника.

Изучите устройство собственного холодильника

— Холодильники разные, однако принципы распределения температур у всех схожие. Они помогут вам правильно расставить продукты, чтобы они не испортились слишком быстро. Во-первых, распределяйте еду, строго следуя пиктограммам на полках и ящиках холодильника.

— Во-вторых, протирайте его хотя бы раз в месяц. За это время на стенках холодильника могут поселиться болезнетворные бактерии. Если у вас нет времени на мытье холодильника, закажите услуги профессионального клинера. На YouDo.com, например, необязательно заказывать уборку всей квартиры, если вам нужно отмыть только холодильник — оставьте задание именно с такой просьбой.

— В-третьих, размещайте скоропортящиеся продукты в самых холодных зонах: как правило, это ящик или полка у самой морозилки и задняя стенка холодильника, а также нижний «ящик свежести» для овощей. Самая теплая зона — дверца.

Правильно храните продукты

— Отдайте верхнюю полку холодильника молочным продуктам. Контейнеры и кастрюли с уже готовой едой ставьте на среднюю полку. Свежее мясо и рыбу лучше хранить на нижней полке в герметичных ёмкостях. Помните: в таком виде их можно хранить максимум 2-3 дня. Если вы не планируете из них ничего готовить, лучше отправить сразу в морозилку (и тоже в контейнерах, а не в пакетах).

— Овощи и фрукты должны храниться в специальном ящике холодильника. Положите на его дно специальный антибактериальный коврик. Старайтесь избегать целлофана. Плоды будут дольше сохранять свою свежесть в бумажных пакетах, ведь они впитывают лишнюю влагу. А зелень и вовсе лучше вытащить из упаковки и поставить в стакан с водой, как цветы, предварительно подрезав стебли.

— На заметку! Есть целый ряд продуктов, которые и вовсе не рекомендовано хранить в холодильнике: помидоры, лук, чеснок, картофель, яблоки и тропические фрукты (киви, бананы, дыни, цитрусовые). Так, подмороженная картошка приобретает сладковатый вкус, лук и чеснок начинают гнить из-за отсутствия циркуляции воздуха в холодильнике, помидоры становятся не вкусными, яблоки при низких температурах выделяют этилен, а теплолюбивые фрукты плохо переносят экстремальные холода и быстро теряют свой красивый вид. Вы, наверное, замечали, что бананы на полках в магазине красивые и желтые, а стоит принести их домой и положить в холодильник — через пару дней их шкурка чернеет.

— Чаще всего выбрасывают испорченные овощи и фрукты, потому что их хранят все вместе. В том, что всё очень быстро сгнило, как правило, виноваты яблоки. В холоде они начинают выделять летучий этилен, который заставляет все овощи и фрукты быстрее дозревать, а значит и портиться. Помимо яблок этилен выделяют томаты, бананы, груши и авокадо. Вообще, овощи и фрукты лучше никогда не закупать впрок. То же, что может храниться вне холодильника (корнеплоды, например), кладите в темные и прохладные места, периодически проверяя состояние.

— Крупы, чай, кофе и прочее сыпучее лучше пересыпать в герметичные контейнеры. Так вы защитите продукты от влаги и паразитов, которые могут в них завестись.

Что делать с продуктами, которые вот-вот испортятся

Для продуктов, которые находятся «на грани вымирания», есть три тактики действия:

Заморозить. Нарежьте потемневший банан, перелейте 2-дневный суп в пластиковый (стеклянный может треснуть) контейнер, порубите мытую подвядшую зелень и спокойно отправляйте в морозилку. Когда придет их час — просто разморозьте.

Съесть. Возьмите йогурт, срок годности которого вот-вот истечет, на работу. Натрите зачерствевший сыр на терке и используйте его для приготовления пиццы или пасты. Приготовьте из залежавшегося хлеба сухарики к супу.

Отдать бездомным. Если у вас появились продукты, которые скоро испортятся, а вы не планируете есть, отдайте их бездомным. У них они точно не залежатся, а вы получите плюс в карму.

Разумное потребление продуктов не новомодное словосочетание. Это то, что мы можем и должны делать в сегодняшнем мире. Научиться этому просто — достаточно соблюдать изложенные выше принципы: планировать и заботиться о собственных продуктах.