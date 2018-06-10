Ещё
Как разделать курицу при помощи ножниц
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как разделать курицу при помощи ножниц 

Steaklovers.ru 1 час назад
Фото: Steaklovers.ru
У целой курицы есть огромное количество плюсов — меньшая цена, возможность приготовления разных частей тушки и куча других, с одним лишь минусом — необходимостью разделки. Страх, знакомый каждому, появляется тогда, когда мы подступаем к цельной тушке с обычным ножом. Как правило, большинство домашних кулинаров не знает законов обвалки мяса и режут курицу так, как получится. Но на самом деле, вы можете даже не использовать нож. Все, что нужно для качественной разделки курицы — прочные кухонные ножницы. С их помощью вы сможете разделать курицу лугко и быстро, не оставляя никаких отходов.
Подберите правильный инструмент для работы
Хорошие и прочные кухонные ножницы — вещь, которая не будет лишней ни на одной кухне. В том числе они пригодятся и для метода, о котором мы вам расскажем. Вы не должны бояться того, что ножницы сломаются при сильном нажиме — для разделки курицы вам понадобится мускульная сила, пускай и небольшая.
Отрежьте крылья
Секрет успешной разделки курицы кроется в том, чтобы резать суставы, а не кости. Пошевелите конечностью, которую хотите отделить, для того, чтобы понять где находится подвижная часть. Старайтесь резать именно в этом месте, начав прежде всего с крыльев.
Не выбрасывайте крылья
Тот факт, что крылья так легко отделяются от тушки, не означает того, что вы должны от них избавиться. Сохраните их и пожарьте вместе с остальными кусками или пустите на суп.
Теперь пора запускать процесс ампутации куриных ног. Найдите сустав и сильным уверенным движением отделите ногу от тела.
Правила резки
Отделять ноги от тушки нужно уверенным, сильным и плавным движением по дуге. Это позволит отделить ноги по всем правилам мясницкой науки.
Избавьтесь от спины
Положите птицу вертикально на разделочной доске, шейной стороной вниз. Используйте ножницы, чтобы отделить ребра от спины. Повторите процесс с другой стороны и отделите грудку от спинки.
Разрежьте грудку
Положите грудку на доске кожей вверх. Двумя подходами разрежьте ее пополам, причем первый прорез будет пробным и неглубоким, а второй завершает работу, срезая кости и оставшуюся плоть.
Ешьте!
Итак, ваш цыпленок четвертован! Его можно готовить любым способом, который вам придется по нраву.
Steaklovers.ru: последние новости
Солить или не солить помидоры Секреты приготовления бульона с косточкой Лучшие способы подать семгу в качестве холодной закуски
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пуговка показала «беременный» живот4
Волочкова в бикини повернулась к фанатам спиной36
Истинные лица знаменитостей
Заблестело: девушки украшают ягодицы и не только6
Диброва показала идеальную фигуру в микрошортах18
Видео
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
00:28
Волочкова в бикини повернулась к фанатам спиной
Звёзды
04:17
Экс-муж Пугачевой поражен надменностью Ротару
Звёзды
05:22
Скрытые страхи, о которых молчат мужчины
Психология
11:37
Что ещё приготовили для вас маркетологи
Еда
00:56
Чехова: «Мужчины похотливо смотрели на мою грудь»
Звёзды
04:17
Звезды, которые запретили детям все
Звёзды Дети
01:00
Началова рассекретила богатого жениха
Звёзды
04:07
Секреты, которые не раскроет ни одна девушка
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение