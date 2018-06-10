Как разделать курицу при помощи ножниц

У целой курицы есть огромное количество плюсов — меньшая цена, возможность приготовления разных частей тушки и куча других, с одним лишь минусом — необходимостью разделки. Страх, знакомый каждому, появляется тогда, когда мы подступаем к цельной тушке с обычным ножом. Как правило, большинство домашних кулинаров не знает законов обвалки мяса и режут курицу так, как получится. Но на самом деле, вы можете даже не использовать нож. Все, что нужно для качественной разделки курицы — прочные кухонные ножницы. С их помощью вы сможете разделать курицу лугко и быстро, не оставляя никаких отходов.

Подберите правильный инструмент для работы

Хорошие и прочные кухонные ножницы — вещь, которая не будет лишней ни на одной кухне. В том числе они пригодятся и для метода, о котором мы вам расскажем. Вы не должны бояться того, что ножницы сломаются при сильном нажиме — для разделки курицы вам понадобится мускульная сила, пускай и небольшая.

Отрежьте крылья

Секрет успешной разделки курицы кроется в том, чтобы резать суставы, а не кости. Пошевелите конечностью, которую хотите отделить, для того, чтобы понять где находится подвижная часть. Старайтесь резать именно в этом месте, начав прежде всего с крыльев.

Не выбрасывайте крылья

Тот факт, что крылья так легко отделяются от тушки, не означает того, что вы должны от них избавиться. Сохраните их и пожарьте вместе с остальными кусками или пустите на суп.

Теперь пора запускать процесс ампутации куриных ног. Найдите сустав и сильным уверенным движением отделите ногу от тела.

Правила резки

Отделять ноги от тушки нужно уверенным, сильным и плавным движением по дуге. Это позволит отделить ноги по всем правилам мясницкой науки.

Избавьтесь от спины

Положите птицу вертикально на разделочной доске, шейной стороной вниз. Используйте ножницы, чтобы отделить ребра от спины. Повторите процесс с другой стороны и отделите грудку от спинки.

Разрежьте грудку

Положите грудку на доске кожей вверх. Двумя подходами разрежьте ее пополам, причем первый прорез будет пробным и неглубоким, а второй завершает работу, срезая кости и оставшуюся плоть.

Ешьте!

Итак, ваш цыпленок четвертован! Его можно готовить любым способом, который вам придется по нраву.