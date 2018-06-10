Екатерина Варнава рассказала о своей диете

Варнава все же решила ответить на многочисленные вопросы подписчиц о способах сохранения идеальной фигуры. Одним из главных секретов Кати, конечно же, является постоянная занятость на съемках, где ей некогда думать о еде.

Артистка кратко рассказала о своем рационе. Перед завтраком Варнава, как многие, выпивает стакан воды, а затем позволяет себе чашечку Американо и небольшую порцию творога с грецкими орехами, ягодами, медом. На обед Катя любит побаловать себя тофу на гриле, фасолью, легким овощным салатом. Ужин звезды бывает нечасто, поскольку Варнава старается не питаться позже 7 часов. Когда Кате удается перекусить третий раз в день, ее выбор падает на свежие или приготовленные на пару овощи.

Артистка считает себя частичным вегетарианцем: она употребляет в пищу яйца и молочные продукты, но категорически не приемлет мяса и рыбы. Варнава напомнила своим подписчицам, что ее рацион может им не подойти из-за значительных ограничений в продуктах. Сама Катя пришла к такому плану питания постепенно, отказавшись от хлеба, сладкого, но все еще не может побороть тягу к острым и соленым блюдам.