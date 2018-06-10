Сколько можно съедать сахара в день на самом деле

В зачастую бешеном ритме жизни у нас почти не остается времени обращать внимание на себя, в том числе и на своё питание. Если спросить у обычного человека, сколько сахара в день он/она потребляет, каким был бы ответ? Многие наверняка посчитают количество ложек сахара, которые кладут в чай или кофе. Некоторые, может быть, добавят немного «сверху» в счёт съедаемых сладостей. Но ограничивается ли все этим?

Сахар — одна из неотъемлемых составляющих практически всех продуктов питания, особенно «искусственных» (хлопья, мюсли и т.п.) и предназначенных для долгого хранения. По классификации он подразделяется на так называемые «свободные сахары» (анг. free sugars), которые содержатся в натуральных продуктах питания (фрукты и овощи, мёд, натуральные соки), и «добавленные сахары» (анг. added sugars) — моносахариды и дисахариды, добавляющиеся в продукты питания и напитки производителями, а также обычный сахар и сиропы, которые мы добавляем в еду в процессе готовки.

Сколько сахара нужно употреблять?

По данным российской статистики, в 2015 году цифра ежедневного потребления сахара на душу населения составляла 107 граммов (около 39 килограммов в год). В том же году Всемирная организация здравоохранения выпустила обновлённый доклад о потреблении сахара взрослыми и детьми, в котором предложила две рекомендации по ограничению его ежедневного количества в рационе. Жесткая рекомендация — ограничение сахара до не более чем 10% от всего дневного количества калорий. Опциональная рекомендация — не более чем 5%. Американская сердечная ассоциация (American Heart Association) рекомендует мужчинам ограничиться 38 граммами добавленного сахара в сутки (9 чайных ложек), женщинам — 25 граммами (6 чайных ложек), что ближе к 5%-й рекомендации ВОЗ. Детям рекомендуется употреблять не более 12-25 граммов ежедневно.

Почему необходимо ограничивать количество сахара?

Согласно данным Гарвардской медицинской школы, употребление большого количества сахара в долгосрочной перспективе способно привести к риску развития заболеваний сердца. Ряд других исследований также показал, что большое количество сахара в рационе приводит к метаболическому синдрому (сбою обмена веществ) — и, соответственно, набору веса, зубному кариесу, нарушениям секреции и усвоения инсулина и, соответственно, к диабету.

Кроме того, продукты с высоким содержанием сахара содержат в себе и так называемые «пустые» калории — калории, в которых нет никаких полезных для нашего организма веществ, вроде витаминов, минералов, клетчатки и пр. В то же время они вполне способны дать организму чувство насыщения — что постепенно может привести к вытеснению полезных продуктов питания из рациона человека.

Как ограничить сахар в рационе?

По возможности избегайте высококалорийных продуктов (сладких, мучных, жирных). Упор полезнее делать на фрукты и овощи, а также натуральные продукты вроде сухофруктов, мёда, орехов, оливкового масла и т.п. ;

Обратить внимание на свои пищевые привычки, в частности, «заедаете» ли вы стресс или склонны ли есть, когда не голодны. Если на эти вопросы вы ответили «да», старайтесь перейти на интуитивное питание. Существует множество сайтов, помогающих рассчитать необходимое вам дневное количество калорий и энергетическую ценность продуктов;

Не пейте подслащённых напитков вроде Кока-Колы, переходите на воду, соки — особенно натуральные, и другие неподслащённые жидкости;

Выделяйте приёму пищи время, не ешьте на ходу, перед телевизором или компьютером;

Не употребляйте искусственные подсластители.

Желающие провести более радикальную чистку организма от сахара могут провести некоторое количество времени — от пяти дней до месяца — полностью убрав добавленные сахары из своего рациона (особо стойкие могут убрать и натуральные подсластители вроде сиропов и мёда). Люди, делившиеся этим опытом, говорили, что впоследствии неплохо получается как минимум снизить регулярное потребление сахара. Не забывайте, что речь идёт только о добавленных сахарах! То небольшое количество сахара, которое содержат почти все обычные продукты, необходимо вашему организму.

В то же время необходимо помнить, что производители крайне редко пишут на этикетках собственно слово «сахар». Опознать его можно по окончанию «-оза», принятому в химической номенклатуре сахаров. Вот только некоторые его названия, которые могут маскировать наличие сахара в продуктах: агава; галактоза; глюкоза; сгущенный сок тростника; солодовый сироп; коричневый сахар; фруктоза; кленовый сироп; кристаллы тростника; концентраты фруктовых соков; меласса; кукурузный подсластитель; сахароза; кукурузный сироп; сироп; кристаллическая фруктоза; инвертный сахар; декстроза; мальтоза.

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