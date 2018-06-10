Овощи для повышения производительности тренировок

Занимающиеся спортом люди понимают, что питание — это вклад в эффективность тренировок. По сравнению с рационом мясоеда питание вегетарианца будет сильно ограниченным, при этом вегетарианцы точно так же хотят заниматься спортом и быть продуктивными. Среди продуктов растительного происхождения тоже присутствуют те, которые позитивно влияют на производительность. Эти овощи обязательно должны присутствовать в меню человека с активным образом жизни, особенно вегетарианца.

Свекла

Высокое содержание пищевых волокон, калия, витаминов группы В, в том числе и фолиевой кислоты, а также витамина С делает свеклу одним из самых здоровых продуктов. Калий регулирует работоспособность мышц и функции нервной системы, он будет улучшать не только физическую, но и умственную производительность. Также в свекле присутствую вещества, которые улучшают насыщение организма кислородом, что важно при высоких физических нагрузках.

Тыква

Сезонный продукт для повышения производительности, помимо пищевых волокон содержит такие ценные компоненты, как витамины А и В, селен и антиоксиданты. Тыквенные семечки доступны круглый год, они обладают такими же полезными свойствами, содержат полезные растительные жиры для вегетарианского питания.

Кабачки

Являются источниками калия, магния, витаминов А и С, а также пектина, растительных растворимых в воде волокон, необходимых для поддержания стабильного уровня сахара в крови. Нередко в качестве причины для снижения продуктивности на тренировке выступает падение уровня сахара в крови, перекус из кабачков перед тренировкой застрахует от такой ситуации. Семена зрелых кабачков могут употребляться в пищу так же, как и тыквенные.

Брюссельская капуста

Не всем нравится вкус брюссельской капусты, но полезные свойства вынуждают дать ей второй шанс. В брюссельской капусте присутствует все, что нужно человеку с активным образом жизни — высокая пищевая ценность, витамины В и С, пищевые волокна и антиоксиданты.

Перекус на основе брюссельской капусты позволит остаться сытым и продуктивным на долгое время.

Грибы

Один из главных продуктов для меню вегетарианца, особенно того, кто занимается спортом и ведет насыщенную жизнь. Грибы содержат много витамина D, что нетипично для продуктов растительного происхождения. Помимо этого грибы поставляют в организм много белка и антиоксидантов, вегетарианцы используют грибы в качестве альтернативы мясу.

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Батат

Если ты не любишь картофель и хочешь найти для него альтернативу, то попробуй ввести в свое меню батат. В нем много белка, а также витамина В6, необходимого для усвоения белка, чем больше белковой пищи в рационе человека, чем больше витамина В6 ему потребуется. Употребление батата способствует построению сильных мышц, он хорошо сочетается как с мясными продуктами, так и с овощами.

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