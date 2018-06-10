10 масок для лица, которые ты легко сделаешь сама

Эти маски помогут быстро решить самые распространенные проблемы с кожей. Все продукты найдутся у тебя на кухне!

1. От прыщей

Сделай пюре из банана и меда, смешав их в равных пропорциях. Наноси точечно или на все лицо: цинк и витамин С в составе маски снимают воспаления и уменьшают покраснения, отшелушивают лишнее и возвращают коже здоровье.

2. От сосудистых звездочек

Нет, волшебным образом они, конечно, не исчезнут, но менее заметными станут. Натри на терке среднюю картофелину и добавь молотые овсяные хлопья. Наноси ежедневно на проблемные участки на 10−15 минут.

3. Для тонуса

Взбодрить клетки кожи, улучшить микроциркуляцию и подпитать кожу протеинами поможет белковая маска: просто взбей миксером в тугую пену 1 белок и нанеси на кожу. Через 10 минут смой. При регулярном применении кожа станет более упругой!

4. Для свежести

В жару особенно актуально: когда ты целый день сидела в душном офисе, потом ехала домой на общественном транспорте или подышала выхлопными газами, кожу мало очистить — хочется ее освежить. Натри на терке огурец и добавь ложку жирных сливок. Через 10 минут ты почувствуешь, как кожа задышала!

5. Для защиты

Чтобы укрепить барьерную функцию кожи, помочь ей лучше противостоять стрессу и неблагоприятной экологии, раз в неделю делай маску из столовой ложки теплого оливкового масла, одного желтка и ложки любого натурального фруктового сока.

6. Против шелушения

Если кожа обветрена, поможет маска из жирного творога, морковного сока и молока: смешай их в равных пропорциях и подержи на коже 15 минут.

7. Для очищения

Мягкий пилинг для сухой и чувствительной кожи: смешай по столовой ложке манной крупы и молотых овсяных хлопьев, добавь 2 чайные ложки сметаны, чайную ложку оливкового масла и яичный желток. Нанеси на кожу и оставь до полувысыхания. Потом аккуратно скатай маску с лица поглаживающими движениями. Очень деликатное и эффективное очищение! Попробуй также домашние маски из глины.

8. Против морщин

Чтобы кожа дольше оставалась эластичной и молодой, делай маску из сметаны и куркумы: полчайной ложки специи смешай с двумя столовыми ложками сметаны и наноси на лицо на 10 минут перед сном.

9. Против жирного блеска

Жирная и комбинированная кожа будет меньше блестеть, если по утрам ты будешь делать маску из фасоли. Замочи белую или пеструю фасоль на ночь, а наутро преврати в пюре, добавь столовую ложку оливкового масла и чайную ложку лимонного сока. Наноси щедрым слоем на Т-зону и держи 15 минут.

10. Против свободных радикалов

Забыла нанести средство с SPF и не хочешь, чтобы кожа страдала? Перед сном сделай маску из винограда, он чемпион по содержанию антиоксидантов! Измельчи ягоды в пюре и добавь чуть-чуть желатина для вязкости. Как желатин начнет «схватываться», наноси на лицо, шею и декольте и подержи 20 минут.

А вот краткий гид по ингредиентам для домашних масок — сохрани себе!

Увлажняют: огурец, морковь, дыня, яичный желток, растительное масло, творог, сметана, кефир, йогурт, сливки, молоко, простокваша.

Устраняют блеск: лимон, дрожжи, зеленый чай, мука, злаки, клюква, смородина, малина, клубника.

Питают: яйцо, мед, растительные масла.

Отбеливают: огурец, петрушка, лимон.

Очищают: сода, сахар, овсяные хлопья.

Тонизируют: грейпфрут, земляника, виноград, лаванда, мята.

Защищают: мед, алоэ, оливковое масло.

Лечат: алоэ, масла.