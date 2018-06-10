Кекс с грушами 

Влажный масляный кекс с ароматными свежими грушами.
Ингредиенты
Сливочное масло 220 г сахар 150 г ванильный экстракт 1 ч. л.
лимонная цедра 1 ч. л.
молотый кардамон 1 щепотка
мускатный орех 1 щепотка
яйца 3 шт мука 250 г кефир 120 мл разрыхлитель 1,5 ч. л.
груши 3 шт Способ приготовления
Разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте маслом форму.
Время готовки1,5 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Взбейте масло с сахаром до воздушности. Добавьте ваниль, кардамон, мускатный орех и лимонную цедру. Хорошо перемешайте.
Вбейте по одному яйца, каждый раз хорошо взбивая. Продолжая взбивать, добавьте по частям муку и разрыхлитель, попеременно с кефиром. Взбейте тесто до однородности.
Выложите тесто в форму и выпекайте около 20 минут.
Тем временем груши очистите и нарежьте ломтиками. Выньте корж из духовки и разложите груши сверху. Посыпьте 2 столовыми ложками сахара и снова поместите в духовку. Выпекайте еще 50 минут, проверяя готовность с помощью зубочистки.