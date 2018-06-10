Миндально-овсяные оладьи

Такие оладьи — вкусное и полезное блюдо для завтрака, которое можно приготовить в пост. К тому же, оно подходит для сторонников вегетарианства.

Ингредиенты

Цельнозерновая мука 150 г овсянка 30 г сахар 2 ст. л.

разрыхлитель 3 ч. л.

соль 0,5 ч. л.

корица 0,5 ч. л.

миндальная мука 3 ст. л.

ванильный экстракт 0,5 ч. л.

миндальное молоко 300 мл яблочное пюре 1 ст. л.

Способ приготовления

Время готовки30 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняАмериканская

В одной емкости смешайте муку с овсянкой, сахаром, разрыхлителем, солью, корицей и миндальной мукой.

В отдельной емкости смешайте миндальное молоко (можно заменить обычным), яблочное пюре и ванильный экстракт. Влейте полученную массу в мучную смесь и тщательно перемешайте. Оставьте тесто на пару минут.

Разогрейте немного растительного масла в сковороде. Выкладывайте тесто ложкой и обжаривайте оладьи с двух сторон до золотистого цвета. Подавайте сразу.