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Миндально-овсяные оладьи
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Миндально-овсяные оладьи 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Такие оладьи — вкусное и полезное блюдо для завтрака, которое можно приготовить в пост. К тому же, оно подходит для сторонников вегетарианства.
Ингредиенты
Цельнозерновая мука 150 г  овсянка 30 г  сахар 2 ст. л.
разрыхлитель 3 ч. л.
соль 0,5 ч. л.
корица 0,5 ч. л.
миндальная мука 3 ст. л.
ванильный экстракт 0,5 ч. л.
миндальное молоко 300 мл  яблочное пюре 1 ст. л.
Способ приготовления
Время готовки30 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняАмериканская
В одной емкости смешайте муку с овсянкой, сахаром, разрыхлителем, солью, корицей и миндальной мукой.
В отдельной емкости смешайте миндальное молоко (можно заменить обычным), яблочное пюре и ванильный экстракт. Влейте полученную массу в мучную смесь и тщательно перемешайте. Оставьте тесто на пару минут.
Разогрейте немного растительного масла в сковороде. Выкладывайте тесто ложкой и обжаривайте оладьи с двух сторон до золотистого цвета. Подавайте сразу.
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