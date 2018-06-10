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В Грузии из выброшенных на свалку яиц вылупилось множество цыплят
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В Грузии из выброшенных на свалку яиц вылупилось множество цыплят 

Газета.Ru 36 минут назад
Фото: Газета.Ru
В грузинском городе Марнеули множество цыплят вылупилось из яиц, выброшенных на свалку, сообщает «Нетгазети» со ссылкой на мэра города Темура Абазова.
Жители города публикуют в сети видео, на котором видно, как птенцы бегут по территории свалки. По словам мэра, одно из предприятий выбросило большое количество яиц, считавшихся испорченными.
"Яйца находились в таких условиях, как если бы их высиживала курица, и вылупилось много цыплят", — рассказал Абазов.
Он отметил, что многие местные жители брали цыплят к себе домой.
Ранее сообщалось, что в деревне Роджхада в Индии родился цыпленок с четырьмя лапами. По словам владельца птенца, посмотреть на необычного цыпленка ежедневно приходили десятки людей.
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