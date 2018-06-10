Хлебный пудинг с шоколадом 

Простой и очень вкусный десерт для всей семьи.
Ингредиенты
Молоко 350 мл яйца 3 шт сахар 3 ст. л.
ванильный экстракт 0,5 ч. л.
сдобный хлеб 300 г шоколад 90 г Способ приготовления
Время готовки1 ч Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняАмериканская
Смажьте маслом керамическую или стеклянную форму для запекания.
Взбейте молоко с яйцами, сахаром и ванильным экстрактом. Хлеб нарежьте небольшими кусочками и выложите в форму. Шоколад мелко нарежьте и посыпьте хлеб. Залейте молочно-яичной смесью.
Выпекайте в течение 40-50 минут. Охладите, посыпьте сахарной пудрой и подавайте теплым.