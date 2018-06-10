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Хлебный пудинг с шоколадом
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Хлебный пудинг с шоколадом 

Карельские вести 2 часа назад
Простой и очень вкусный десерт для всей семьи.
Ингредиенты
Молоко 350 мл  яйца 3 шт  сахар 3 ст. л.
ванильный экстракт 0,5 ч. л.
сдобный хлеб 300 г  шоколад 90 г  Способ приготовления
Время готовки1 ч Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняАмериканская
Смажьте маслом керамическую или стеклянную форму для запекания.
Взбейте молоко с яйцами, сахаром и ванильным экстрактом. Хлеб нарежьте небольшими кусочками и выложите в форму. Шоколад мелко нарежьте и посыпьте хлеб. Залейте молочно-яичной смесью.
Выпекайте в течение 40-50 минут. Охладите, посыпьте сахарной пудрой и подавайте теплым.
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