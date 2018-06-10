Хлебный пудинг с шоколадом

Простой и очень вкусный десерт для всей семьи.

Ингредиенты

Молоко 350 мл яйца 3 шт сахар 3 ст. л.

ванильный экстракт 0,5 ч. л.

сдобный хлеб 300 г шоколад 90 г Способ приготовления

Время готовки1 ч Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняАмериканская

Смажьте маслом керамическую или стеклянную форму для запекания.

Взбейте молоко с яйцами, сахаром и ванильным экстрактом. Хлеб нарежьте небольшими кусочками и выложите в форму. Шоколад мелко нарежьте и посыпьте хлеб. Залейте молочно-яичной смесью.

Выпекайте в течение 40-50 минут. Охладите, посыпьте сахарной пудрой и подавайте теплым.