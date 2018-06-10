Простое шоколадное печенье

Безумно простое в приготовлении, но невероятно вкусное печенье.

Ингредиенты

Шоколадная паста 250 г порошок эспрессо 1 щепотка

шоколад 70 г мука 70 г яйцо 1 шт Способ приготовления

Время готовки30 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняАмериканская

Разогрейте духовку до 180 градусов. Застелите противень бумагой для выпечки.

Смешайте в миске шоколадную пасту, порошок эспрессо, муку и яйцо. Замесите мягкое тесто. Вмешайте измельченный шоколад.

Формируйте из теста небольшие шарики и выложите их на противень. Выпекайте около 10 минут.