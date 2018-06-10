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Простое шоколадное печенье
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Простое шоколадное печенье 

Карельские вести 1 час назад
Безумно простое в приготовлении, но невероятно вкусное печенье.
Ингредиенты
Шоколадная паста 250 г  порошок эспрессо 1 щепотка
шоколад 70 г  мука 70 г  яйцо 1 шт  Способ приготовления
Время готовки30 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняАмериканская
Разогрейте духовку до 180 градусов. Застелите противень бумагой для выпечки.
Смешайте в миске шоколадную пасту, порошок эспрессо, муку и яйцо. Замесите мягкое тесто. Вмешайте измельченный шоколад.
Формируйте из теста небольшие шарики и выложите их на противень. Выпекайте около 10 минут.
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