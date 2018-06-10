7 поводов перейти на зеленый чай матча

Зеленый чай матча — это традиционный японский напиток, уместный для ежедневного употребления. Чашка зеленого чая по утрам позволит начать день на позитивной ноте и быть энергичным целый день. Жители страны восходящего солнца знают толк в полезных продуктах, матча был выбран главным напитком не случайно, в нем содержится в 137 раз больше антиоксидантов, чем в обычном зеленом чае. Регулярное употребление этого напитка приносит несколько преимуществ для здоровья.

Профилактика рака

Большое количество антиоксидантов оказывает противодействие развитию онкологических заболеваний. Риск заболеть раком становится намного ниже, как и вероятность развития заболеваний сердца. В этом чае присутствуют полифенолы, соединения, предотвращающие появление рака молочной железы, рака простаты и рака мочевого пузыря.

Продление молодости

Избежать старения невозможно, но можно поддерживать свой организм в молодом состоянии как можно дольше, в том числе и кожу, именно по ее состоянию определяется визуальный возраст человека. Антиоксиданты в чае матча борются с воспалениями и окислительными процессами в организме, а также делают кожу более устойчивой к воздействию ультрафиолета, уменьшая вред от фотостарения.

Усиление иммунитета

Особые соединения катехины защищают организм от антигенов, то есть работают так же, как антибиотики, но без побочных эффектов. Привычка пить зеленый чай матча каждый день будет способствовать укреплению иммунитета и общего здоровья.

Употребление напитка помогает организму лучше усваивать кальций, калий, железо, растительные и животные белки.

Очищение организма

Детоксикация нужна каждому человеку, особенно тем, кто стремится похудеть. Для безопасного очищения не нужно прибегать к препаратам и добавкам, натуральный чай поставит в организм хлорофилл, который обеспечит естественное очищение. Организм будет избавлен не только от токсинов, но и от солей тяжелых металлов.

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Улучшение работы желудочно-кишечного тракта

Таким преимуществом не обладает ни один из видов чая, только матча, он поддерживает здоровье пищеварительной системы. Активный отпор кишечным инфекциям — это защита от образования опухолей в кишечнике. Для избавления от проблем по части желудочно-кишечного тракта сушеные листья чая не только заваривают, но и перетирают, а затем добавляют в блюда.

Повышение уровня энергии

Не каждый человек может себе позволить спать каждую ночь положенные восемь часов, при этом в течение рабочего дня нужно быть активным и энергичным. Попытки взбодриться при помощи кофе и других содержащих кофеин напитков имеет множество побочных действий и противопоказаний. В чае матча присутствует одна из форм кофеина с иными свойствами, это теофиллин, он будет действовать так быстро, так кофе, но обеспечит энергией на длительный срок, не менее четырех часов после употребления одной чашки.

Контроль над холестерином

Большинство людей употребляют продукты с высоким содержанием натрия и насыщенных жиров, многие не ограничивают себя в употреблении этих продуктов. По этой причине почти у каждого человека повышен уровень вредных липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) и снижено содержание полезных липопротеинов высокой плотности (ЛПВП). В матча содержатся сапонины, эти вещества активно понижают уровень ЛПНП и повышают уровень ЛПВП. Сапонины работают внутри кишечника, не допуская всасывания холестерина, поступающего из пищи.

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