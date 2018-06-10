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Кокосовый флан
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Кокосовый флан 

Карельские вести 50 минут назад
Воздушный французский десерт с карамелью и кокосовым ароматом.
Ингредиенты
Сгущенное молоко 2 банки
яйца 5 шт  кокосовая стружка 150 г  сахар 200 г  Способ приготовления
Время готовки1,5 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиСредне КухняФранцузская
Разогрейте духовку до 180 градусов.
Влейте сгущенное молоко в миску. Вбейте яйца и добавьте кокосовую стржку. Хорошо взбейте.
Всыпьте сахар в кастрюльку и поместите на средний огонь. Когда сахар начнет плавиться, начните его перемешивать. Готовьте до образования золотистой карамели. Следите, чтобы она не подгорела.
Очень быстро разлейте карамель по формочкам для суфле. Сверху разлейте кокосовую смесь. Наполните глубокий противень водой и поместите в него формочки. Поместите в духовку примерно на час. Затем переверните фланы на тарелки, охладите и подавайте.
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