Шесть советов, которые спасут подростка от прыщей без визита к косметологу

В связи со сбоями в гормональном фоне ребёнка все возникающие проблемы оказываются на лице. И все дело в том, что в переходном возрасте и у мальчиков, и у девочек преобладает мужской гормон тестостерон, отвечающий в этот момент за пото— и жиро-отделение. Все это налаживается со временем, когда восстанавливается работа эндокринной системы и гормонального фона. А также неврозы и неправильное питание неблагоприятно сказываются на здоровье кожи. А если добавить к этому неправильный уход, то маленький прыщ может превратиться в большую проблему, от которой самому избавиться будет сложно. МедикФорум решил выяснить, как ухаживать за кожей в подростковом возрасте правильно. Особенно сложно заставить ухаживать за кожей лица мальчиков-подростков. Они чувствуют при этом стеснение даже, если их никто не видит. Но родителям необходимо внушить, что чем раньше ребенок приучится ухаживать за собой, тем меньше в будущем у него будет проблем. Конечно, пользоваться кремами заставлять и не нужно, но элементарно 2 раза в день очищать кожу лосьоном просто необходимо.

Как же добиться здоровой кожи в домашних условиях?

О правильном уходе за кожей лица знают немногие взрослые, не говоря уже о подростках. Поэтому именно ему стоит уделить особое внимание.

В первую очередь, стоит задуматься о воде. Проточная вода из-под крана оказывает наихудшее влияние на кожу лица. Тем более подростков, у которых она и так склонна к раздражению, вода будет только усугубит положение. Большинству людей, которые столкнулись с воспалениями на коже, кажется, что прыщ тут же необходимо прижечь спиртом, лосьоном или любым другим средством, которое его содержит. Но, нет. Спирт и его заменители только ухудшат состояние прыща, так как спирт сушит кожу, чем сбивает нормальную работу кожи, пересушивая ее сверху, но никак не влияя на саму причину возникновения. Для того, чтобы подготовить кожу к очищению, нужно сделать паровую баню. Она представляет собой горячую воду с содой, ромашкой, алоэ. Такая процедура поможет открыть поры, и стимулирует потоотделение, которое способствует выведению из них грязь. Паровую ванну можно делать раз в неделю по 15 минут для жирной кожи. После процедуры можно протереть лицо кубиком льда с добавлением сока лимона. Также хорошо помогает сода, которая есть в каждом доме, и незаменима во всех аспектах жизни, включая и борьбу с прыщами. Соду можно использовать как добавочное вещество в тоники и лосьоны, так и самостоятельно, капнув одну-две капли перекиси водорода 3% и массирующими движениями, как бы втирая в кожу, очистить ее от чёрных точек и ороговевшего слоя кожи. Сода поможет очистить поры, смягчит кожу лица, а перекись в этом случае будет выступать дисбактериальным средством. После такого легкого пилинга следует умыть лицо водой, протереть лосьоном и использовать крем легкой текстуры. Питательные кремы могут усугубить ситуацию, закупорив поры, образуя пробки в виде черных угрей. Кроме этого, для очищения и лечения помогают аптечные растворы, типа Мирамистина и Хлоргексидина. Они обладают антисептическим и антибактериальным действием и быстро снимают раздражение, проникая под кожу и воздействуя на проблему, тем самым устраняя ее. Этими средствами можно пользоваться после очищающих масок или умывания. Смочив ватный диск, смазать пораженные воспалением участки кожи. Но лучшими в своем роде являются лосьоны, их не так сложно приготовить в домашних условиях, но они помогут быстро и эффективно избавиться от проблемы.

Рецепты лосьонов для проблемной кожи

•Сок алоэ помогает не только избавиться от прыщей, но и от рубцов, при запущенном состоянии кожи. Сок алоэ необходимо смешать с питьевой или минеральной водой в пропорции 1:3 и смазывать кожу до того времени, когда сыпь пройдет совсем, а рубцы не начнут разглаживаться. Сок алоэ необходимо держать в холодильнике.

•Еще одно средство, которое поможет снять красноту и воспаление — отвар петрушки. Для этого порезанную петрушку залить кипятком, дать настояться около получаса и остудить, затем отправить в морозилку. Протирать лицо льдом из отвара петрушки каждый день утром. •Отвар ромашки поможет не только избавиться от прыщей, но и заставит кожу самостоятельно бороться с воспалительными процессами. Ее тоже необходимо залить кипятком, дать настояться и процедить. Можно использовать как лосьон, так и в состоянии льда. Но протирать лицо надо 2-3 раза в день. •Также хорошо помогают лосьоны, в составе которых есть эфирные масла. Для избавления от прыщей подойдет масло чайного дерева, розмарина, лаванды, герани. Не стоит забывать только о том, что эфирные масла очень концентрированные, поэтому их следует разбавлять водой, особенно минеральной. Так, 2-3 капель эфирного масла будет достаточно на 100 мл минеральной воды. •Поможет сузить поры и забыть о прыщах яблочный уксус, не в чистом виде, конечно, а разбавленный водой, желательно розовой. В пропорции 25 мл:100 мл, соответственно. Вообще, розовая вода, сама по себе оказывает очень благоприятное действие. •Розовая вода имеет свойство подстраиваться под каждый тип кожи. То есть, нормальную кожу она очищает и напитывает минералами, улучшает цвет лица. При жирной коже розовая вода помогает нормализировать выделение жира. А чувствительную охлаждает. При ранах и воспалениях она действует как антисептик и благоприятствует их скорому заживлению. Из розовой воды можно делать тоники, с добавлением других ингредиентов, добавлять в крем и лосьоны либо использовать самостоятельно.

Подытоживая, можно сказать, что уход за кожей лица не требует больших вложений до того момента, пока это не запущенная стадия. Чем раньше подросток поймет это, тем лучше для него будет. Конечно, идеальным вариантом и для родителей, и для ребенка является поход на прием к доктору для того, чтобы он взял анализы на причину возникновения прыщей, поставил диагноз и прописал необходимое лечение. Но начать избавляться от проблемы самостоятельно никто не запрещал. Поэтому родителям на своем примере необходимо показывать ребенку, что уход за собой должен приносить не только пользу, но и удовольствие. Ухаживать за собой несложно, сложно приучить себя к этому. Но нужно только начать, а когда будет виден результат, продолжать работу ухода за собой будет гораздо легче. Ранее эксперты рассказали, что делать, если нужно быстро избавиться от прыщей.