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6 лучших способов отбелить зубы самостоятельно и недорого
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6 лучших способов отбелить зубы самостоятельно и недорого 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Даже профессиональные специалисты из области стоматологии соглашаются с тем, что сделать зубы несколько светлее (на один-два тона) можно и с помощью подручных средств. Какие простые способы отбеливания зубов могут быть доступными для использования в быту? Сода. Является природным отбеливателем. Соду можно использовать не более двух раз в неделю (при тонкой эмали будет достаточно одного раза), поскольку вещество оказывает абразивный эффект. Пожалуй, это самый простой способ добиться реального, видимого отбеливания. Соль. Полоскания солью очень полезны для ротовой полости — это достойная замена производственным антибактериальным ополаскивателям. Специалисты советуют ополаскивать рот после еды раствором соли (половина чайной ложки на стакан воды). Кроме того, солью можно чистить зубы в сочетании с содой. Сыр. Научно доказано, что употребление твердого сыра, обладающего особой структурой, помогает убратьналет. Кокосовое масло. Рекомендацией ополаскивать рот водой с добавлением кокосового масла поделились эксперты из Ассоциации стоматологов Великобритании. По словам врачей это очищает ротовую полость от вредных бактерий, а также помогает защитить эмаль от окрашивания, например, при употреблении вина, соков. Яблоки и клубника. Зеленые яблоки и клубника содержат кислоту, снимающую налет и придающую зубам блеск. В дополнение тем, кому важно иметь белоснежную улыбку, стоматологи посоветовали не курить, а также контролировать потребление красного вина, чая и кофе. Ранее МедикФорум писал о том, что учеными было определено лучшее натуральное слабительное, превосходящее своим эффектом многие аптечные препараты.
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