Действительно ли десерты настолько вредные?

Если ты каждую ночь видишь во сне любимые десерты, значит, ты пытаешься дисциплинированно соблюдать диету. Действительно ли десерты настолько опасны для фигуры, что от них нужно отказаться? Десерты бывают разными, сразу подчеркнем, что мы обсуждаем не дольку горького шоколада или небольшую порцию фруктов, мы говорим о более традиционных десертах — выпечке, мороженом и прочих сладостях.

Доктор Уолтер Уиллет, председатель департамента питания в Гарвардской школе общественного здравоохранения однажды сказал, что десерт из белой муки, сахара и транс-жира — это диабет, который подают на тарелке. Злоупотребление этими продуктами в таком сочетании действительно приводит к диабету, особенно есть их в вечернее и ночное время, как поступает большинство людей.

Употребление любого из продуктов оказывает разностороннее влияние на организм человека, как позитивное, так и негативное. Большое количество калорий в десерте не пойдет во вред человеку с быстрым метаболизмом и активным образом жизни, но употребление добавочного сахара не будет полезным при любом образе жизни. Добавочный сахар — это сахара, которые не содержатся в естественных продуктах. К примеру, молочные продукты содержат молочный сахар лактозу, а фрукты — фруктовый сахар глюкозу, эти сахара присутствуют в продуктах от природы. Но когда ты покупаешь пакетированный сок из фруктов или йогурт с добавлением фруктов, ты употребляешь натуральные компоненты с большим количеством искусственных добавок, в том числе и подсластителей. Употребление добавочного сахара приносит неконтролируемые воспаления, повышение артериального давления и концентрации липидов в крови, что вызывает заболевания сердца и нарушения обменных процессов.

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Основной вред десертов заключается не в высокой калорийности, а в содержании добавочного сахара. Женщина должна получать не более 100 калорий из сахаров в день, то есть не более шести чайных ложек сахара в день, мужчина — не более 150 или девяти ложек сахара калорий в день. Большая часть десертов превышает дневную норму сахара всего одной порцией. Учитывая то, что добавочный сахар содержится во всех продуктах, даже в таких, как хлеб и салатная заправка, современный человек успевает употребить свою дневную норму сахара еще до того, как задумается о десерте.

Однако, диетологи не призывают своих посетителей отказываться от десертов полностью. Давно замечено и доказано, что запрет на употребление чего-то только усиливает желание. Сразу же после получения официального запрета на десерты человек становится одержимым сладким.

Диетологи рекомендуют употреблять десерт не чаще раза в неделю и в очень небольших количествах.

Отрицать собственную привязанность к сладкому не имеет смысла, лучше потратить энергию не на переубеждение самого себя, а на контроль за количеством употребляемого за сутки сахара. Контролируя свой аппетит и ограничивая количество сладкого, люди с удивлением начинают замечать, что маленький кусочек пирога принесет такое же удовольствие, как половина этого же пирога. Вслед за этим приходит понимание, что для удовлетворения своих психологических потребностей нет необходимости есть много сладкого, портить фигуру и подрывать здоровье.

Отличным решением станет приготовление домашних десертов, ты можешь положить в них меньше сахара, использовать не белую, а серую муку, и полезные жиры вместо транс-жиров. Самое главное, что ты вряд ли будешь добавлять в свои десерты химические добавки и прочие вредные компоненты.

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