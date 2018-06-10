Не покупайте мясо. Уловки, которыми в магазинах дурачат покупателей

В супермаркетах не всегда можно встретить качественную продукцию, особенно свежее мясо. Продавцы часто прибегают к некоторым уловкам, чтобы сделать продукт привлекательнее, продлить его срок годности или увеличить прибыль с продаж обманными путями.

Мясо

Этот скоропортящийся и дорогой продукт пытаются загримировать под свежий с помощью специальных стабилизаторов. В случае изменения цвета мяса и при других признаках порчи эти добавки улучшают его внешний вид и вкус. Для здоровья этот стабилизатор не вреден, однако чтобы приобрести качественный продукт, нужно обратить внимание на его срез: у свежего мяса он плотный на вид и упругий на ощупь. Если же мясо ничем не пахнет, это тоже является поводом насторожиться, поскольку свежее мясо, как правило, издает специфический приятный запах. Цвет

Всем известно, что мясо является несвежим, если оно посерело, поэтому магазины часто включают розовые подсветки, которые обеспечивают продукту более свежий и, кроме того, аппетитный вид. Чтобы удостовериться, что мясо действительно является таким, каким его показывают, можно попросить продавца показать его, вытащив из витрины перед покупкой. Также продавцы могут рядом с мясом раскладывать некоторые контрастные продукты, что делает его цвет более привлекательным. Фарш

Часто на переработку идет мясо не первой свежести, а проверить его качество сложно, поскольку в него добавляют освежители, консерванты и красители. Такой продукт делают более выгодным для магазина, используя как ингредиенты дешевые мясные субпродукты или лед. Чтобы быть полностью уверенным в качестве товара, стоит приобретать фарш в местах, где его делают при покупателе из выбранного клиентом куска мяса. Упакованные товары

Часто продукты, чей срок годности близится к концу, упаковывают в пластиковые лотки. Если товар уже имеет плохой запах, почувствовать его через пленку не получится, а наклейку, где указана дата упаковки, несколько раз переклеивают. Указанным манипуляциям зачастую подвергают сладости, мясные нарезки, а также некоторые салаты и прочие развесные товары. Кулинария

Отдел кулинарии в крупных магазинах существует отнюдь не для удобства клиентов, а чтобы спастись от убытков. В салаты, пиццу и пирожные могут попадать продукты, чей срок годности на исходе. Курица-гриль, которая не продалась сразу, тоже может стать ингредиентом салата, а выпечку там способны делать из крошки залежавшегося печенья. Если такой продукт правильно хранился, то отравиться им сложно, однако стоит съедать его сразу после покупки и не держать в холодильнике долго. Срок годности

Некоторые магазины переклеивают наклейки со сроком годности товара, когда он подходит к концу. Если на товаре имеется больше трех таких наклеек, этот продукт уже может быть испорчен. Зачастую признаки порчи заметить нельзя из-за упаковки, а чтобы не приобрести испорченный товар, нужно соблюдать сроки, обозначенные производителем. Заморозка

Зачастую замороженные мясо и рыбу продают под видом охлажденных, что допустимо при первой разморозке, которая осуществлялась по правилам. Если же разморозка происходила неправильно, внутри товара будет оставаться лед, пока верхний слой уже начнет портиться. Замороженные мясные угощения под видом охлажденных выдает отсутствие упругости, а на рыбе — слизь.]]>