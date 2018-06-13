Лучшие домашние маски для лица

В период дачного отдыха всё чаще возникает вопрос, как позаботиться о своей коже. Наличие урожая в виде большого количества фруктов и овощей создаёт для этого все необходимые условия. Дело за малым — нужно только понять, как сделать маску и не ошибиться с выбором компонентов.

Для увлажнения кожи косметологи советуют использовать фрукты, например банан, и овощи с большим содержание жидкости, отлично подойдёт для этого огурец. Приготовление маски особых хлопот не доставит — необходимо сделать из продуктов кремообразное пюре и нанести его на лицо, а затем по истечении 15 минут смыть все тёплой водой.

Зелёный чай — богатый антиоксидантами полезный напиток, который поможет успокоить кожу и устранить покраснения на лице. Охлаждённый зелёный чай советуют использовать в качестве средства для умывания, особенно в летний период, когда есть большая часть времени, проводится под лучами палящего солнца.

Маска из вишни обеспечит защиту кожи от негативных внешних воздействий, выровняет цвет лица и улучшит микроциркуляцию.

В качестве очищающего скраба хорошо подойдут такие компоненты, как мёд, сахар, кофе. Сухой продукт нужно смешать с мёдом или же с любым видом масла, нанести смесь на лицо втирающими движениями, подержать в течение 5-10 минут и смыть.