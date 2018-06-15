Три секрета ухода за кожей после 40, после которых вас будут считать подругой дочки

Остановить естественные процессы старения человеческого организма никому не дано. После 40 лет в женском организме происходят естественные процессы перестройки: сокращается выработка женских гормонов и коллагена, процессы обмена и регенерации клеток в организме замедляются. Все это отражается на состоянии волос, кожи лица, фигуре. Косметологическая индустрия предлагает множество косметических омолаживающих средств и процедур, начиная с ботекса и заканчивая пластическими операциями. Замедлить проявление признаков старения организма в наших силах, не прибегая к кардинальным мерам и хирургическому вмешательству косметологов. Проявив силу воли и упорство можно продлить свежесть и моложавость внешнего вида. Правильный образ жизни и питание, занятия спортом и косметические процедуры — вот комплекс мер, которые помогут дольше оставаться молодой. Просто косметический уход за внешностью не даст желаемого результата победить увядание красоты и отодвинуть старость. МедикФорум собрал советы по борьбе с возрастными изменениями.

Как сохранить молодость после 40?

Правильная организация сна дает отдохнуть организму, поможет выглядеть бодрой и в тонусе целый день. Ложитесь не позднее 12 часов, спите не менее 8 часов.

Вечерние прогулки успокоят нервы, обогатят организм кислородом. На ночь принимайте ванны с отварами успокоительных трав (хмель, мята, валерьяна). Сделайте сонную травяную подушку (горсть мяты, хмеля, корень валерианы) и положите под спальную подушку. Утренние и вечерние гигиенические водные процедуры увлажнят кожу (с возрастом кожа становится сухой). Применяйте массаж струями душа, чередуйте горячую и прохладную воду. Заканчивайте водные процедуры холодной водой. Занимайтесь спортом. Тренажерный зал, йога, фитнес, бег — выберите, что нравится. Зимой: катание на лыжах, коньках, бассейн. Летом: плавание в реке, активный отдых у моря. Подберите комплекс упражнений в соответствии с проблемными зонами фигуры, при помощи упражнений можно скорректировать недостатки.

Как питаться после 40?

Правильное питание — залог красоты кожи. Мы есть то, что мы едим. С возрастом потребляя обычное количество пищи, человек полнеет. Пересмотрите пищевые ценности. Ешьте маленькими порциями и часто.

Организму необходимы витамины, белки, углеводы, жиры — поэтому не должно быть запрещенных продуктов. Возьмите за основу в питании правило тарелки. При приготовлении пищи, половину продуктов должны составлять овощи. Четвертую часть — белки (мясо, рыба), четвертую часть — углеводы (картофель, зерновые). Овощи, фрукты, ягоды, зелень — источники витаминов, клетчатки, минеральных веществ. Ананасы, грейпфруты — способны сжигать жир в организме, способствуют похудению. Авокадо, жирные сорта рыб — содержат Омега-3, которое оказывает положительное действие при тромбозах, атеросклерозе, болезнях сердца, диабете — болезни старости. Отдавайте предпочтение постным сортам мяса, больше употребляйте мясо птицы (курицы, индюшки). Употребляйте кисломолочные обезжиренные продукты. Употребление жиров, сладкого, сдобной выпечки сведите к минимуму. Возьмите за привычку разгрузочные дни дважды в неделю. Ешьте только фрукты или овощи или пейте обезжиренный кефир. Заведите таблицу калорийности продуктов. Выпивайте не менее двух или трех литров воды (кипяченная, талая, пропущенная через фильтр от жесткости) ежедневно. Регулярно пейте стакан воды каждый час. Вода растворяет и выводит токсины и шлаки из организма, наполняет клетки водой, помогает регенерации клеток.

Косметические средства и процедуры после 40 Все косметические средства и процедуры в зрелом возрасте, так же как и для любого возраста состоят из очищения, защиты от внешних факторов, увлажнения, питания, тонизирования кожи лица, шеи. Все средства должны быть направлены на предупреждение проявления возрастных изменений на коже и корректировку уже появившихся признаков. Все возрастные (питательные и увлажняющие) кремы кроме витаминов, масел, экстрактов трав должны включать такие компоненты, как коллаген и гиалуроновая кислота. Эти вещества отвечают за упругость, эластичность кожи. Хороший эффект подтянутости кожи дает увлажняющий гель гиалуроновой кислоты. Нанесите его тонким слоем на ночь — утром кожа будет на вид свежей и подтянутой. Утром нанесите под основу макияжа — эффект упругости сохранится целый день. Перестаньте умываться горячей водой с мылом. Для гигиенического очищения и снятия макияжа перейдите на мицеллярную воду, тоники, косметическое молочко. Покупая готовые косметические маски, внимательно читайте аннотацию к ним: состав, для какого возраста применяется, какому типу кожи подходит. Маски для зрелой кожи должны содержать как можно больше питательных компонентов, витаминов А, Е, С, Д, В. Хорошо питают клетки кожи такие компоненты: яичный желток, мед, масла растительного происхождения (облепиховое, жожоба, оливковое, подсолнечное). Хорошо питают кожу маски из кисломолочных продуктов: творога, кефира, простокваши, сметаны, майонеза. Все маски из фруктов, ягод, овощей хорошо питают кожу витаминами, добавляйте в них мед или желток, сметану или масла. Хороший эффект омоложения дает маска из дрожжей, разводите дрожжи молоком. Эффект подтянутости дают маски с применением яичного белка, учитывая возрастные свойства кожи (сухость) — добавляйте в маски растительные масла, мед, сметану. Стимулирующими свойствами обладает алоэ (столетник) — заведите это растение у себя дома. Срежьте несколько листьев и положите в холодильник на пару недель. Добавляйте листья в маски. Это поможет ускорить регенерацию клеток. Эффект омоложения клеток кожи стимулируют витамины группы В. Добавляйте содержимое ампул в маски.

Белая лилия — этот цветок, его целебные и косметические свойства (омоложение кожи лица) были известны и применялись издавна. Разведите этот цветок у себя в саду, огороде на приусадебном участке. Он доставит наслаждение своим ароматом, украсит ландшафт участка и станет ценным сырьем для приготовления лосьонов, кремов, масок. После смывания масок с лица, не допускайте эффект стянутой кожи, наносите питательный крем поверх влажной кожи. С возрастом необходимо уделять уходу за внешностью больше времени, чем в молодости. Не жалейте времени, получайте удовольствие при выполнении косметических процедур, расслабляйтесь, вспоминайте приятные моменты жизни, представляйте себе очередной отпуск у моря. Умейте наслаждаться жизнью, улыбайтесь, живите позитивными эмоциями. Будьте счастливы. Счастливые люди всегда красивы и молоды в любом возрасте. Ранее эксперты рассказали секреты ухода за кожей после 40 лет.