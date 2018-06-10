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Рецепты здоровья: липовый цвет при ангине
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Рецепты здоровья: липовый цвет при ангине 

7dach.ru 2 часа назад
Фото: 7dach.ru
Липовый цвет (соцветия липы сердцевидной, собираемые вместе с прицветным листом) — испытанное средство от простудных заболеваний, кашля и бронхита. Чай с липой пьют как потогонное и жаропонижающее средство при высокой температуре, а противовоспалительные свойства цветков липы позволяют с успехом использовать их при лечении ангины.
Липовый цвет обладает противовоспалительными свойствами и используется для лечения ангины
Настой липового цвета при ангине (рецепт 1)
1 ст.ложку измельченного сушеного сырья залить 1 стаканом кипятка, настаивать под крышкой в течение 20 минут, процедить. Добавить 1 ч.ложку пищевой соды, перемешать. Полоскать горло настоем 4 раза в день.
Настой липового цвета при ангине (рецепт 2)
1,5 ст.ложки сухого измельченного сырья залить 1 стаканом кипятка, настаивать под крышкой в течение 20 минут, процедить. Пить на ночь по 1 стакану, а также использовать настой для полоскания горла 3-4 раза в день.
Травяной сбор с липой для полоскания при ангине (рецепт 1)
Тщательно смешать измельченное сушеное сырье:
1 ст.ложки липового цвета;
2 ст.ложки травы вероники лекарственной;
2 ст.ложки листьев черной смородины.
2 ст.ложки сбора залить 1 стаканом кипятка, настаивать в течение 30-40 минут, процедить. При катаральной ангине использовать это средство для полоскания горла 3-4 раза в день до выздоровления.
Травяной сбор с липой для полоскания горла при ангине (рецепт 2)
Смешать сушеные измельченные цветки липы и ромашки (в соотношении 2:3). 1 ст.ложку сбора залить 1 стаканом кипятка и кипятить на слабом огне в течение 5 минут. Настаивать 1 час, процедить, сырье отжать. Полоскать горло 3-4 раза в день. По той же схеме используют смесь цветков липы (1 часть) и коры дуба (2 части). В обоих случаях к отвару для полоскания полезно добавить немного меда (если у вас нет аллергии на продукты пчеловодства). Вам также может пригодиться публикация:
Рецепты здоровья: липовый цвет от простуды и кашля
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