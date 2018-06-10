Рецепты здоровья: липовый цвет при ангине

Липовый цвет (соцветия липы сердцевидной, собираемые вместе с прицветным листом) — испытанное средство от простудных заболеваний, кашля и бронхита. Чай с липой пьют как потогонное и жаропонижающее средство при высокой температуре, а противовоспалительные свойства цветков липы позволяют с успехом использовать их при лечении ангины.

Липовый цвет обладает противовоспалительными свойствами и используется для лечения ангины

Настой липового цвета при ангине (рецепт 1)

1 ст.ложку измельченного сушеного сырья залить 1 стаканом кипятка, настаивать под крышкой в течение 20 минут, процедить. Добавить 1 ч.ложку пищевой соды, перемешать. Полоскать горло настоем 4 раза в день.

Настой липового цвета при ангине (рецепт 2)

1,5 ст.ложки сухого измельченного сырья залить 1 стаканом кипятка, настаивать под крышкой в течение 20 минут, процедить. Пить на ночь по 1 стакану, а также использовать настой для полоскания горла 3-4 раза в день.

Травяной сбор с липой для полоскания при ангине (рецепт 1)

Тщательно смешать измельченное сушеное сырье:

1 ст.ложки липового цвета;

2 ст.ложки травы вероники лекарственной;

2 ст.ложки листьев черной смородины.

2 ст.ложки сбора залить 1 стаканом кипятка, настаивать в течение 30-40 минут, процедить. При катаральной ангине использовать это средство для полоскания горла 3-4 раза в день до выздоровления.

Травяной сбор с липой для полоскания горла при ангине (рецепт 2)

Смешать сушеные измельченные цветки липы и ромашки (в соотношении 2:3). 1 ст.ложку сбора залить 1 стаканом кипятка и кипятить на слабом огне в течение 5 минут. Настаивать 1 час, процедить, сырье отжать. Полоскать горло 3-4 раза в день. По той же схеме используют смесь цветков липы (1 часть) и коры дуба (2 части). В обоих случаях к отвару для полоскания полезно добавить немного меда (если у вас нет аллергии на продукты пчеловодства). Вам также может пригодиться публикация:

Рецепты здоровья: липовый цвет от простуды и кашля