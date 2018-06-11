Блюдо недели: шоколадный фондан

Шоколадный фондан — популярное французское десертное блюдо, кекс из шоколадного бисквитного теста. А сегодня отмечается Всемирный день шоколада. Делимся вкусным рецептом!

5 интересных фактов о фондане и шоколаде

Особенность этого десерта — твердая хрустящая оболочка и жидкая сердцевина. И она называется именно фондан, а не фонтан, как думают некоторые, заказывая его в ресторане и в результате получая другое бюдо — фондю. В мировой кулинарии есть много шедевров, можно сказать, произведений искусства. Но настоящим показателем мастерства любого повара и уровня ресторана является именно шоколадный фондан.

Его история насчитывает всего лишь 30 лет, но он уже успел стать стать любимым десертом многих гурманов. Автором фондана считается повар Лагийоль, который получил три звезды Мишлена за это произведение. Работа над рецептом вкуснейшего сладкого блюда была очень кропотливой и долгой. Повар с командой стремились довести рецепт до совершенства.

За право быть автором в свое время попытался посоревноваться с Лагийоль американский повар. Он в 1987 году, готовя кекс, вытащил его раньше положенного времени и в результате появился удивительный десерт с жидкой начинкой. Имя этому повару — Жан-Жорж Вонгеричен — шеф-повар нью-йорского ресторана.

Если по каким-то причинам вы не можете отправиться в Париж прямо сейчас, можно приготовить настоящий шоколадный фондан в домашних условиях. Только приготовьтесь к тому, что с первого раза результат, скорее всего, не будет идеальным.

И еще немного интересного в честь Дня шоколада. Что вы знаете о профессии шоколатье? Видели рекламу? Так вот, шоколатье производит шоколад, кондитерские изделия из него, которые продает в месте их производства. Это, как правило, небольшое семейное предприятие, часто действующее в конкретном месте. Магазины шоколатье распространены во Франции и Бельгии.

Горячий шоколадный фондан с мороженым из чая матча

Вам понадобится:

Фондан белый шоколадный:

Шоколад белый — 100 г Мука — 45 г Масло сливочное 82,2% — 30 г Яйцо куриное — 2,5 шт Приготовление:

На водяной бане растопить шоколад со сливочным маслом. Ввести сахар, перемешанный с просеянной мукой. Разлить в форму. Заморозить.

Фондан темный шоколадный:

Шоколад темный — 237 г Мука — 270 г Масло сливочное 82,2% — 250 г Яйцо куриное — 5,5 шт Сахар — 170 г Приготовление:

На водяной бане растопить шоколад со сливочным маслом. Ввести сахар, перемешанный с просеянной мукой. Рядом смешать яйцо с сахаром. Соединить две массы и добавить муку. Полученное тесто поместить на дно маленькой формы, затем шарик замороженного белого шоколада. Закрываем шоколадным тестом. Отправляем в морозилку.

Для мороженого:

Сливки 33% — 400 мл Молоко сухое — 40 г Сахар. песок — 70 г Чай матча — 10 г Сироп глюкозы — 200 мл Цедра лайма — 2 г Краситель — 2 г Сок юзу — 10 мл Молоко 3,2% — 400 мл Соединить все ингредиенты, довести до кипения и ввести чай. Заморозить в форме. На одну порцию использовать 60 г мороженого. На фондан, разогретый в духовке при 180 градусах в течение 10 минут, выложить шарик мороженого.

Приятного аппетита!

Фото: Shutterstock, архив ресторана