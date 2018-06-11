Экзотические фрукты и овощи, о которых вы не знали

СодержаниеРамбутан: сочная мякоть под «волосатой» кожуройМангостин: «хрупкая» мякоть в виде крупных долекДуриан: дурной запах и восхитительный вкусЧеримойя: микс сливочного мороженого с тропическими фруктамиПитайя: яркий фрукт с красивой легендойМагический фрукт: особый химический состав и никакого волшебстваКивано: освежающая мякоть со вкусом дыни и огурцаСала: фрукт, который может «ужалить» пальцыЧайот: текстура мякоти от огурца, вкус — от картофеляТамарилло: ягода со вкусом овоща

Что в списке дел туриста, который приехал в незнакомую страну, идет одной из первых строк? Конечно, это посещение местного рынка с целью продегустировать неизведанную экзотику в виде витаминных овощей, сладких фруктов и ягод. А ведь для искушенного гурмана тут настоящий рай. Какие-то плоды напоминают знакомые всем виноград и ананасы, а другие имеют совершенно уникальные вкусовые качества. Внешний вид некоторых фруктов может откровенно пугать, но первое впечатление часто обманчиво. С MedAboutMe обозначим список фруктов и овощей, которые обязательно стоит попробовать на отдыхе за границей. А некоторые из них можно купить и в наших магазинах.

Рамбутан: сочная мякоть под «волосатой» кожурой

Где съесть: Таиланд, Индия, Куба, Индонезия, Малайзия, Австралия, Филиппины.

Когда: май — октябрь.

При взгляде на рамбутан мысли о еде приходят в последнюю очередь. Фрукт напоминает с виду крупную клубнику, покрытую длинными, толстыми ворсинками. Но найдите в себе смелость снять темно-красную кожуру и отведать сочную, кисло-сладкую мякоть. Внутри есть косточка. Ее тоже можно съесть, но вкус не порадует. Поэтому чаще фрукт едят так, чтобы случайно не надкусить кость.

Мякоть рамбутана — источник растительных белков, витамина С, железа, фосфора и кальция. А в косточке большое количество полезных ненасыщенных жиров.

Рамбутан едят свежим. Из полупрозрачной мякоти фрукта варят конфитюры и десертные соусы, делают мороженое. А косточки пускают на изготовление масла, оно потом становится основным компонентом при производстве косметических продуктов.

Важно!

Выбирайте рамбутаны очень придирчиво. Кожура плодов должна быть цельной, не поврежденной. Это важно, поскольку рамбутаны очень недолго хранятся — не более 5-7 дней! А потом есть риск отравиться, поскольку в мякоти накапливаются токсичные вещества.

Мангостин: «хрупкая» мякоть в виде крупных долек

Где съесть: Китай, Таиланд, Индонезия, Камбоджа, Коста-Рика, Шри-Ланка, Индия.

Когда: апрель — сентябрь.

Мангостины похожи на яблоки среднего размера. Вот только кожура у плодов темно-фиолетового цвета, довольно плотная. Если ее снять, обнажится белая мякоть — как 5-7 крупных зубцов чеснока. Впрочем, на этом все совпадения с острым чесноком заканчиваются. На вкус мангостины сладкие, чуть терпкие. Многие сравнивают сочную мякоть с персиками или виноградом, часто со сливочным мороженым. В дольках есть косточки — их тоже можно есть, не боясь подавиться.

Мангостины еще и полезные. Во фруктах содержится много витаминов — С и группы В, фосфора и железа. Кожуру и семечки мангостинов в Азии активно используют в народной медицине. Считается, что полезные вещества в них положительно сказываются на работе желудочно-кишечного тракта, заживляют раны, снимают воспаления.

Важно!

Плотная кожура мангостина снимается очень легко, достаточно только надрезать ее ножом и поддеть пальцами. Но будьте внимательны, очищая фрукты — кожура выделяет фиолетовый сок, который не отстирывается с одежды. А мякоть мангостина настолько нежная, что легко деформируется даже при легком нажатии на нее пальцами.

Дуриан: дурной запах и восхитительный вкус

Где съесть: Малайзия, Вьетнам, Таиланд, Камбоджа.

Когда: апрель — август.

В Азии дуриан называют «королем фруктов». Это крупный (массой до 8 кг) продолговатый плод с довольно острыми шипами на толстой кожуре. Решаются на дегустацию далеко не все туристы. Дурианы славятся своим ужасным запахом — эдакий микс чеснока, лука и чего-то давно протухшего. Но вкуснейшая мякоть плода совершенно не вяжется с дурным «ароматом» — сладкая и нежная.

Не бойтесь отталкивающего запаха дуриана. Главное — быстро его очистить и съесть. Сразу после разделки и нарезки фрукт практически не пахнет. И лишь спустя 15-20 мин. можно надевать противогаз, чтобы укрыться от резкого аромата. Дабы не распугать всех покупателей, продавцы на рынках продают нарезанные дурианы, плотно обмотанные полиэтиленом. А у входа в некоторые общественные здания висят предупреждающие знаки с изображением перечеркнутого дуриана — сюда запрещен вход с пахучим фруктом.

Мякоть дуриана богата железом и калием, пищевыми волокнами, витаминами группы В. Также ему приписывают славу мощного афродизиака.

Важно!

«Ароматную» трапезу с дурианом не рекомендуется сопровождать употреблением алкоголя. Есть мнение, будто фрукт способен повышать уровень давления, что алкогольные напитки только усугубят. Это может привести к проблемам со здоровьем. Для беременных и кормящих мам дуриан под запретом.

Черимойя: микс сливочного мороженого с тропическими фруктами

Где съесть: Бразилия, Португалия, Гватемала, Гаити, Мексика, Филиппины, Ливия, Алжир, Индия, Австралия.

Когда: февраль — апрель, в ряде стран — круглый год.

У черимойи есть другое название, которое полностью описывает вкус этого удивительного фрукта, — «кремовое яблоко». А высокое дерево, с которого собирают плоды, окрестили «деревом мороженого». Черимойя по вкусу — микс натурального пломбира с персиком, папайей, манго и бананом. Настоящее тропическое удовольствие. Мякоть удобно есть прямо ложкой, не снимая с фрукта кожуру.

Черимойя продается и в России. И, как правило, это недозрелые фрукты. Желательно предварительно подержать плоды при комнатной температуре пару-тройку дней, чтобы они дозрели.

Важно!

Черимойю ешьте осторожно. В мякоти есть очень плотные косточки с горошину размером, ими можно подавиться или повредить зубы.

Питайя: яркий фрукт с красивой легендой

Где съесть: Вьетнам, Китай, Таиланд, США, Тайвань, Шри-Ланка, Австралия, Индонезия.

Когда: круглый год.

Другое распространенное название питайи — «глаз дракона». А связано это с красивой древней легендой. Когда-то давно люди воевали с драконами. И волшебные звери, устав от сражений, вместо огня начали изрыгать из пасти яркие плоды питайи. Если верить сказаниям, то именно из-за этих вкусных фруктов люди и истребили драконов.

Питайя — округлый плод размером примерно с ладонь. Первое, на что обращаешь внимание при взгляде на фрукт, — яркий цвет кожуры. Питайя бывает розовой, желтой, оранжевой. Красива и мякоть — белая, как крем, с мелкими черными косточками. А вот на вкус питайю многие находят довольно заурядной — чуть сладкая, с едва уловимым ароматом. Но тут главное — как следует распробовать.

Питайю удобно есть прямо ложкой, разрезав плод напополам. Незатейливый вкус фрукта делает его отличным ингредиентом для смузи, молочных шейков, различных десертов. Он особенно хорош в сочетании с лаймом или лимоном.

В питайе много витаминов, минералов и клетчатки. Это еще один повод полакомиться красивым фруктом.

Магический фрукт: особый химический состав и никакого волшебства

Где съесть: Западная Африка, США, Тайвань.

Когда: круглый год.

Не зря эти крупные красные ягоды продолговатой формы называют магическими фруктами. Нет, они не обладают уникальной пользой для организма и превосходным вкусом. Дело в том, что стоит попробовать одну ягоду, и следующие несколько часов вся пища будет казаться по вкусу сладкой.

Аборигены, присвоившие ягодам такое название, зря считали их волшебными. Конечно, никакой магии тут нет. Просто в составе плодов есть группа белковых веществ, которые на какое-то время блокируют вкусовые рецепторы.

Важно!

«Магическими» свойствами изменять вкус продуктов обладают только свежесобранные ягоды! При хранении вся «магия» исчезает, и перед вами самые обычные, ничем не примечательные кисло-сладкие ягоды.

Кивано: освежающая мякоть со вкусом дыни и огурца

Где съесть: Новая Зеландия, США, Чили, Африка, Гватемала, Австралия, Коста-Рика.

Когда: круглый год У кивано есть другие «имена» — рогатая дыня и африканский огурец. И действительно, продолговатый плод, если его разрезать вдоль, напоминает большой перезрелый огурец. Такая же полупрозрачная мякоть с крупными белыми косточками. Вот только у кивано она зеленая, а не белая. А на кожуре есть широкие недлинные отростки, похожие на толстые шипы. Плоды, если верить отзывам гурманов, — что-то среднее между авокадо, бананом, дыней и огурцом. Очень освежающая мякоть!

С кивано не срезают кожуру, а едят как арбуз или дыню, разрезая на дольки. Его добавляют во фруктовые и овощные салаты, варят из мякоти конфитюры и джемы.

Сала: фрукт, который может «ужалить» пальцы

Где съесть: Таиланд, Индонезия, Малайзия.

Когда: июнь — август.

Эти продолговатые, небольшого размера ягоды еще называют «змеиными фруктами». А все из-за плотной красно-коричневой кожуры, сплошь покрытой колючками. Они при чистке плодов буквально впиваются в кожу. Без ножа и перчаток, чтобы разделать фрукты, точно не обойтись! Если не защитить руки от колючек, после вкусного десерта с салой пальцы будут сильно болеть.

У салы очень приятная кисло-сладкая мякоть. Кому-то она напоминает хурму, другим — грушу, третьим — микс клубники с ананасом.

Чайот: текстура мякоти от огурца, вкус — от картофеля

Где съесть: Коста-Рика, Африка, Мексика, Таиланд.

Когда: июнь — октябрь.

Чайот — овощ, который был известен еще в древности. И на его основе до сих готовят вкуснейшие блюда — рагу, свежие салаты, гарниры.

Чайот называют «мексиканским огурцом». И действительно, мякоть овоща по текстуре похожа на огурец или кабачок. А вот по вкусу плод больше походит на картофель, только с легким сладким послевкусием. Готовят его по-разному — маринуют, жарят, варят, тушат, запекают, фаршируют. Пюрированную мякоть чайота добавляют в хлебобулочные изделия.

Перед приготовлением с чайота срезают тонкую кожуру и извлекают из мякоти большую косточку.

Важно!

В кулинарии используют только молодой чайот. Перезрелые плоды после термической обработки получаются очень жесткими.

Тамарилло: ягода со вкусом овоща

Где съесть: Перу, Ямайка, Гаити, Боливия, Новая Зеландия, Колумбия, Бразилия

Когда: круглый год Тамарилло — это небольшая продолговатая ягода темного красно-коричневого цвета. Но вот вкус у плодов совершенно не «ягодный». Сочная мякоть больше похожа на спелые томаты с легкими смородиновыми нотками.

Перед употреблением с тамарилло снимают кожуру. А в мякоти мелкие косточки, их без опаски можно есть. Удивительно, но тамарилло употребляют и как фрукт, и как овощ. Добавляют в десерты, супы и вторые блюда. Он отлично сочетается и с острыми продуктами, и со сладкими.

Тамарилло характеризуется высоким содержанием витаминов А, С, Е и группы В.

Комментарий эксперта Галина Лушанова, автор блога о здоровом питании

Были времена, когда в России из экзотических фруктов мы знали только мандарины и бананы. У нас они не росли, поэтому и считались экзотикой. Теперь в магазинах и на рынках можно встретить и другие экзотические фрукты. Это кокос, манго, ананас, папайя, инжир, помело, фейхоа.

Если учесть, что список экзотических фруктов уже составляет около 100 наименований, неудивительно, что при встрече с огромным их ассортиментом, собранном в одном месте (магазин или продуктовый рынок), глаза разбегаются. Можно обозначить важные правила «знакомства» с экзотическими фруктами и их дегустации:

Уточните название плода. По возможности узнайте больше информации о конкретном фрукте. Важно, чтобы плод был помыт! Нельзя есть «заморские» плоды, предварительно хотя бы не ополоснув их водой! Это риск инфекционных заболеваний. Постарайтесь в первый день на отдыхе дегустировать новые для вас фрукты в первой половине дня. Не съедайте за раз целый фрукт, если он крупный. После того, как попробовали новый для себя плод, проследите, как ваш организм отреагировал на экзотику. Не стремитесь попробовать более одного вида экзотических фруктов в день. Тот или иной плод может вызвать нежелательные реакции со стороны пищеварительной системы, и вы не будете знать, какой именно фрукт тому виной. Теоретически возможно появление такой реакции на каждый отдельный фрукт и на употребление двух разных фруктов. Если у вас сахарный диабет или уровень сахара в крови на верхней границе нормы, то вам не рекомендуется есть много сладких фруктов. Нельзя ими полностью заменять какой-то прием пищи. Нельзя их есть вместо перекуса.

Изучите перед поездкой, какие экзотические фрукты есть в конкретной стране. Решите, что вы хотите продегустировать. У меня в это лето в «плане на дегустацию» фрукт, который по вкусу вполне может заменить шоколад. Это черная сапота или «шоколадный пудинг-фрукт». Созревший плод может заменить натуральный шоколад с низким содержанием жира.

Для беременных женщин есть ограничения по использованию экзотических фруктов в питании:

Первое «знакомство» с экзотическим фруктом — это только маленький кусочек в день. С большой осторожностью следует употреблять ряд фруктов и ягод: кумкват, папайя, черный виноград, ананас, личи. В некоторых случаях эти плоды могут вызвать проблемы со здоровьем. Пройдите тестСоблюдаете ли вы правила здорового питания? Знаете ли вы принципы здорового питания? Пройдите тест и узнайте всю правду о вашей диете!

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