На фестивале в Хабаровске представили кухни народов мира

Фестиваль «Кухни народов мира» прошел в понедельник на набережной в Хабаровске в рамках международной выставки-ярмарки «Наш выбор 27»

«На фестивале жители смогли попробовать блюда 14 кухонь мира, среди которых итальянская, японская, корейская, китайская, нанайская, узбекская, одесская, дальневосточная и другие, меню от участников фестиваля насчитывает более 80 позиций. Например, угощали строганиной, бешбармаком и драниками по-нанайски. В огромной печи испекли осетинские пироги, а повара ресторана «Самарканд» приготовили плов в казане объемом 300 килограммов (3 тыс. порций). Такое количество плова впервые было приготовлено в Хабаровске», — сообщила пресс-служба правительства Хабаровского края.

«Шеф-повара блестяще реализовали свои идеи, придумали оригинальные блюда и таким образом доказали, что в Хабаровском крае высокий уровень общественного питания», — цитирует пресс-служба слова министра торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края Николая Крецу.

В Хабаровске 10−11 июня проходит международная выставка-ярмарка «Наш выбор 27». Это диалоговая площадка в области торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности.

В первый день выставки-ярмарки приготовили более 16 тыс. порций амурской ухи по рецепту губернатора. Кроме того, в доме переговоров подписали 17 соглашений и контрактов, в том числе экспортных. Так группа компаний BM Group и суйфэньхэйская международная торговая компания «Сун Линь» (Хэйлунцзян, КНР) планируют до 2023 года построить в Солнечном районе лесоперерабатывающий завод. Продукцию поставят на внутренний рынок, а также экспортируют в Китай.