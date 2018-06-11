В Хабаровске съели большой самаркандский плов

Около самого большого казана в Хабаровске, который выставили на набережной на выставке-ярмарке «Наш выбор 27», еще до начала дегустации собралась очередь, как в мавзолей. Все с интересом наблюдали, как повара ресторана узбекской кухни «Самарканд» готовят плов. Среди публики был и корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня».

— В плов ушло 100 килограммов риса, 100 килограммов моркови, 20 литров масла, 65 килограммов мяса баранины и говядины, — рассказал председатель координационного совета Всемирного конгресса узбекских объединений Рахим Исламов. — Плова получилось более трех тысяч порций. Мы угощали всех и в честь Дня России, и в честь мусульманского праздника Рамазан. Всем желающим хватило.

Главный шеф-повар Гуломеддин Исламов пояснил, что это не просто узбекский плов, а плов самаркандского региона.

— Его необычность в том, что он готовится слоями: чередуется рис, морковь, мясо. Из специй добавляется зира, барбарис и азиатский нут. Традиционно блюдо едят руками, но посетителям, конечно, предложили столовые приборы, — рассказал он.

Как ранее сообщало агентство, на выставке-ярмарке у посетителей была возможность продегустировать блюда народов мира: США, Монголии, Таиланда и других.