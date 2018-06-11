12 салатов с суперфудами, очень полезных для здоровья

Салаты — сами по себе полезное и легкое блюдо, но если добавить в них ваш любимый суперфуд, они станут настоящей витаминной бомбой. Предлагаем вам 12 классных рецептов салатов, которыми можно разнообразить свой летний рацион.

В этом блюде идеально сочетаются сразу два суперфуда: питательный авокадо, богатый полезными жирами и редкими витаминами K, F, A и В, а также безглютеновая крупа киноа, богатая клетчаткой.

1. Отварите киноа согласно инструкции на упаковке.

2. Пока готовится киноа, мелко нарежьте шпинат, разрежьте помидоры черри, очистите и нарежьте дольками манго и авокадо.

3. Смешайте нарезанные фрукты (за исключением манго) и овощи с киноа, приправьте чили, кайенским перцем, солью (по вкусу).

4. Подавайте салат, украсив его дольками манго.

Этот яркий, оригинальный салат несложно приготовить, а полюбите вы его сразу. Капуста кале — основная витаминная составляющая этого блюда. Она улучшает работу пищеварительной системы, укрепляет иммунитет, очищает организм и приводит в норму обмен веществ.

1. В большой чаше смешайте все ингредиенты для салата. Как следует перемешайте их.

2. В блендере смешайте все ингредиенты для заправки до однородной консистенции. Подавайте салат, полив его готовой заправкой.

Сразу три суперфуда в диетическом, но потрясающе вкусном салате. салате. Шпинат — одна из самых полезных для здоровья зелень. Это низкокалорийный продукт, содержащий в составе белок, богатый йодом, а также витаминами А, С и Е. Киноа полезна для пищеварения, а голубика насыщает организм полезными антиоксидантами и очищает его от шлаков и токсинов.

1. Приготовьте заправку: в большой миске тщательно смешайте все необходимые ингредиенты.

2. Смешайте все ингредиенты в отдельной чаше для салата. Подавайте его, полив готовой заправкой.

Обязательно включайте спаржу в свой рацион: этот необычный овощ являются настоящей кладезью витаминов и минералов, богатым источником клетчатки и диетическим продуктом (20 калорий на 100 граммов спаржи).

1. Подрезав, отварите спаржу и нарежьте ее короткими палочками.

2. В небольшой миске смешайте с помощью вилки все ингредиенты для заправки до однородной консистенции.

3. В салатную чашу выложите спаржу, яйца и другие ингредиенты для салата. Сверху полейте заправкой. Слегка перемешайте и сразу же подавайте.

Киноа превосходно сочетается с брокколи: оба продукта — богатые источники антиоксидантов и клетчатки, ускоряющей процессы метаболизма.

1. Отварите киноа, а брокколи нарежьте на мелкие соцветия. 2. Миндаль слегка обжарьте. 3. Сделайте заправку: смешайте в отдельной миске лимонный сок, горчицу, мед, чеснок, соль и перец.

4. В салатную чашу выложите киноа и брокколи. Полейте салат заправкой и украсьте нарубленным базиликом и обжаренным миндалем.

Клюква — уникальный русский суперфуд, богатый витамином С. Предлагаем добавлять ягоды клюквы в этот изысканный салат: сочетание вкусов получается уникальным и запоминающимся.

1. В большую салатную чашу выложите латук, затем яблоки, клюкву, пекан и сыр. 2. С помощью блендера смешайте все ингредиенты для заправки до однородной консистенции. 3. Подавайте салат, полив его заправкой.

Если вы обожаете готовить пасту по традиционным итальянским рецептам, но хотите похудеть, просто замените ее киноа: три порции этого суперфуда заменят одну тарелку пасты, а вы сможете есть любимое блюдо чаще, потребляя меньше калорий.

1. Отварите киноа «аль денте» и остудите.

2. Все ингредиенты для салата смешайте в большой чаше.

3. Приготовьте заправку, смешав все ингредиенты для нее.

4. Подавайте салат, полив заправкой.

Очень летний салат на основе самых трендовых суперфудов. Семена чиа помогут нормализовать вес и «расшевелить» метаболизм, а ягоды асаи помогут контролировать аппетит и насытят организм антиоксидантами.

1. Все ингредиенты сложите в чашу блендера и смешайте до однородной консистенции.

2. Украсьте салат клубникой и киви. Подавайте сразу же.

Устали от классического Цезаря? Приготовьте его с капустой кале и нутом. Благодаря этим полезным и сытным суперфудам, салат получается даже лучше оригинала.

1. В кастрюле с длинной ручкой разогрейте масло, добавьте нут и обжарьте до золотистой корочки. Переложите готовый нут на бумажные полотенца, чтобы впиталось лишнее масло. Приправьте нут солью, перцем и кайенским перцем.

2. Смешайте майонез, лимонный сок, горчицу, чеснок, пармезан (не весь — оставьте немного для подачи), соль, перец. Охладите заправку в холодильнике в течение 1 часа.

3. Подавайте салат, выкладывая на тарелки сначала капусту кале, затем заправку и нут. Посыпьте салат тертым сыром.

Этот рецепт — идеальное решение для сытного обеда. Чечевица — тот самый суперфуд, который превращает салат в очень полезное блюдо: продукт богат белком, клетчаткой и магнием.

1. Поставьте духовку разогреваться на 180 °C и подготовьте форму для запекания.

2. Выложите на форму картофельные дольки и, приправив их оливковым маслом, солью и перцем, выпекайте около получаса до готовности.

3. Пока готовится картофель, смешайте в большой чаше остальные ингредиенты для салата.

4. Готовый картофель слегка остудите и добавьте в салатную чашу. Сбрызните салат лимонным соком и оливковым маслом.

И снова готовим киноа, но на этот раз — с богатой железом и магнием свеклой, укрепляющим иммунную систему шпинатом и тыквенными семечками, ценным источником аминокислот и витаминов.

1. Отварите киноа «аль денте». Остудите. Варите зеленые бобы в кипящей воде 5 минут.

2. Слегка обжарьте на сухой сковороде тыквенные семечки.

3. Смешайте ингредиенты для заправки (уксус, сок лайма, масло, зелень, сироп и горчица) до однородной консистенции.

4. В большую салатную чашу переложите семечки, бобы, киноа, свеклу, шпинат, авокадо. Перемешайте.

5. Подавайте салат, полив его заправкой и приправив солью и перцем.

Так же, как и кале, брюссельская капуста признана настоящим суперфудом. Добавив ее в салат, вы обогатите свой рацион витаминами А и С, калием и фосфором, лютеином и клетчаткой.

1. Поставьте духовку разогреваться на 200 °C и подготовьте лист, застелив его пергаментной бумагой. 2. На лист выложите нут и брюссельскую капусту, приправьте кайенским перцем и выпекайте около 20-ти минут, время от времени переворачивая.

3. В салатной чаше смешайте булгур, нут, брюссельскую капусту, лук, розмарин, оливки. Добавьте оливковое масло, соль и перец. Подавайте сразу же.