Как приготовить домашний плавленый сыр

Плавленый сыр — любимое многими лакомство. Его можно приготовить и дома, своими руками и из натуральных продуктов.

Немного соды — и, как по волшебству, творог буквально на глазах превращается в плавленый сыр, который можно подать к макаронам или картошке, рыбе или мясу, намазать на ломтик свежего хлеба и позавтракать.

Что потребуется:

500 г 9% творога

100 г сливочного масла

1 яйцо

50 г молока

по 1/2 ч. л. соли и соды

Достаньте продукты из холодильника заранее, они должны быть комнатной температуры, а масло размягченным.

1. Соедините творог, яйцо, масло, молоко, соль и соду. Пробейте погружным или обычным блендером до однородности.

2. Готовится плавленый сыр на водяной бане. Перелейте массу в кастрюльку, установите ее над другой, большей по объему, на дно которой налита вода. Когда вода в нижней кастрюльке закипит, начинайте помешивать сыр. Масса постепенно будет становиться более жидкой и белой, похожей на густые сливки.

Пусть вас не смущает, что масса не выглядит слишком густой. По мере остывания она будет становиться все более и более густой.

3. Помешивайте сыр, пока он полностью не остынет, чтобы на поверхности не образовалась пленка.

4. Перелейте сыр в герметично закрывающуюся емкость, храните в холодильнике.

Также в готовый сыр можно добавить немного грибов или мелко нарезанную ветчину.