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Как приготовить домашний плавленый сыр
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Как приготовить домашний плавленый сыр 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
Плавленый сыр — любимое многими лакомство. Его можно приготовить и дома, своими руками и из натуральных продуктов.
Немного соды — и, как по волшебству, творог буквально на глазах превращается в плавленый сыр, который можно подать к макаронам или картошке, рыбе или мясу, намазать на ломтик свежего хлеба и позавтракать.
Что потребуется:
500 г 9% творога
100 г сливочного масла
1 яйцо
50 г молока
по 1/2 ч. л. соли и соды
Достаньте продукты из холодильника заранее, они должны быть комнатной температуры, а масло размягченным.
1. Соедините творог, яйцо, масло, молоко, соль и соду. Пробейте погружным или обычным блендером до однородности.
2. Готовится плавленый сыр на водяной бане. Перелейте массу в кастрюльку, установите ее над другой, большей по объему, на дно которой налита вода. Когда вода в нижней кастрюльке закипит, начинайте помешивать сыр. Масса постепенно будет становиться более жидкой и белой, похожей на густые сливки.
Пусть вас не смущает, что масса не выглядит слишком густой. По мере остывания она будет становиться все более и более густой.
3. Помешивайте сыр, пока он полностью не остынет, чтобы на поверхности не образовалась пленка.
4. Перелейте сыр в герметично закрывающуюся емкость, храните в холодильнике.
Также в готовый сыр можно добавить немного грибов или мелко нарезанную ветчину.
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