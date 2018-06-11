12 крутых завтраков для неспешных выходных

Многие мечтают об изменениях в своей жизни. Почему бы не начать с утра и нового завтрака? В будни, когда важна каждая минута, не всегда удобно экспериментировать с блюдами. А в выходное утро кухню спокойно можно превратить в кулинарную лабораторию и заняться в ней новыми «опытами». А если набить руку, то вкусные завтраки будет легко готовить и в рабочий день.

Ну а мы предлагаем вам непременно насладиться новыми завтраками прямо в это воскресенье!

AdMe.ru Шоколадные оладушки

Для истинных любителей шоколада предлагаем этот утренний рецепт.

Вам понадобятся:

мука — 3/4 стакана

какао-порошок без сахара — 80 г яйцо — 2 шт.

кефир — 100 мл молоко — 100 мл сливочное масло — 40 г оливковое масло — 2 ст. л.

сахар

Как приготовить:

Желтки отделите от белков. Белки на время уберите в холодильник, а желтки взбейте миксером с сахаром.

Добавьте к желткам какао и предварительно растопленное сливочное масло. Продолжая взбивать, влейте молоко, кефир и всыпьте муку.

Белки взбейте с щепоткой соли в крепкую пену и аккуратно добавьте в шоколадное тесто, чтобы пена не осела. Перемешайте.

В разогретой с оливковым маслом сковороде обжарьте оладушки по 2 минуты с каждой стороны. Подавайте с тертым или растопленным шоколадом.

Овсяная каша с хурмой

Овсяная каша занимает почетное месте в списке самых популярных и полезных завтраков. Если вы хотите ее немного разнообразить, попробуйте рецепт с хурмой и сушеным физалисом.

Вам понадобятся:

овсяные хлопья — 50 г хурма — 100 г молоко — 100 мл вода — 100 мл киноа — 10 г сушеный физалис — 10 г тыквенные семечки — 10 г льняные семена — 5 г имбирь молотый

кардамон

корица

Как приготовить:

Хурму нарежьте тонкими дольками. На сухой сковороде обжарьте киноа и тыквенные семена на среднем огне 3 минуты.

Налейте молоко и воду в кастрюлю. Добавьте овсяные хлопья, семена льна и специи. Доведите до кипения, уменьшите огонь и варите 5 минут, время от времени помешивая.

Выложите кашу в тарелку, а сверху добавьте хурму. Посыпьте физалисом, киноа и семенами тыквы.

Ванильные вафли

Если у вас есть вафельница, то почему бы не сделать завтрак а-ля в кофейне? Вафли можно подавать с сезонными фруктами или ягодами, а также медом, сливками или шоколадом.

Вам понадобятся:

молоко — 170 мл сливочное масло — 150 г мука — 150 г яичные белки — 3 шт.

сахар, ванилин

фрукты, шоколад, мед, взбитые сливки

Как приготовить:

В кастрюле нагрейте молоко и растопите в нем сливочное масло. Добавьте ванилин. Когда смесь нагреется примерно до 50 градусов, снимите кастрюлю с огня и медленно добавьте муку, взбивая венчиком до однородной массы.

Взбейте яичные белки, добавляя понемногу сахар, до крепкой пены. Аккуратно соедините яичные белки с приготовленной ранее смесью.

Слегка смажьте вафельницу сливочным маслом и готовьте на средней мощности 5–7 минут.

Киноа с ванильным йогуртом и малиной

Необычный способ подать киноа к столу — приготовить его с ванильным йогуртом и малиной. Все привыкли, что киноа скорее сочетается с курицей, овощами, яйцом и другими более сытными продуктами. Развенчиваем этот стереотип!

Вам понадобятся:

киноа — 1/2 стакана

миндальное молоко — 1 стакан

миндаль — 2 ст. л.

ванильный йогурт — 1/2 стакана

малина — 1/2 стакана

соль и мед Как приготовить:

В кастрюлю насыпьте киноа, залейте миндальным молоком, добавьте щепотку соли и доведите до кипения. Уменьшите огонь, накройте крышкой и варите около 15 минут. Снимите с огня и дайте постоять 5 минут.

В это время в сухой сковороде обжарьте миндаль, а затем охладите его.

Смешайте киноа с ванильным йогуртом, добавьте малину, посыпьте жареным миндалем и полейте медом.

Утренний пудинг с морковью

Существует множество рецептов так называемых завтраков в банке. Предлагаем вам попробовать этот вкусный и очень сытный вариант. Рецепт рассчитан на 2 порции.

Вам понадобятся:

ванильный йогурт — 1 стакан

молоко — 1/2 стакана

изюм — 1/4 стакана

грецкие орехи — 1/4 стакана

морковь тертая — 1/4 стакана

семена чиа — 2 ст. л.

кленовый сироп — 2 ст. л.

корица — 1/2 ч. л.

мускатный орех — 1/2 ч. л.

корень имбиря — 1 см Как приготовить:

Смешайте все ингредиенты, кроме орехов и изюма, в миске.

Разложите полученную смесь в 2 подходящие емкости и уберите на ночь в холодильник.

Перед подачей посыпьте изюмом и орешками.

Йогурт со специями и фисташками

Блюдо, навеянное индийской кухней. Такой йогурт может подаваться не только на завтрак, но и в качестве десерта.

Вам понадобятся:

йогурт натуральный — 700 г кардамон — 1 коробочка

мускатный орех — щепотка

коричневый сахар — 100 г шафран — 7 нитей

молоко — 1 ч. л.

фисташки — средняя горсть

Как приготовить:

Накройте сито большим куском марли и выложите туда йогурт. Оставьте его стекать при комнатной температуре на 30 минут.

За это время залейте шафран молоком. В ступке разотрите семена кардамона, щепотку мускатного ореха и коричневый сахар.

Смешайте до однородной консистенции подготовленный йогурт и пряности. Разложите йогурт по стаканчикам и посыпьте измельченными несолеными фисташками.

Киноа-завтрак в банке

Завтрак должен радовать не только желудок, но и глаза. Предлагаем оригинальный и вкусный рецепт киноа-завтрака в банке.

Вам понадобятся:

киноа — 1/2 стакана

оливковое масло — 2 ч. л.

помидоры — 3 шт.

огурцы — 1 шт.

авокадо — 1 шт.

петрушка — пучок

сок лимона — 1 ч. л.

шпинат — 100 г кунжут — 2 ч. л.

семена кориандра — 1/2 ч. л.

фундук — горсть

яйца — 2 шт.

Для заправки:

оливковое масло — 60 мл апельсиновый сок — 100 мл горчица — 2 ч. л.

Как приготовить:

Отварите яйца.

Киноа приготовьте согласно инструкции на упаковке.

Кунжут, семена кориандра и фундук смешайте вместе. Их следует немного растолочь.

Смешайте ингредиенты для заправки и отставьте в сторону настаиваться.

Киноа заправьте оливковым маслом.

Порежьте помидоры, огурец, авокадо на кусочки. Заправьте их орехово-кориандровой смесью.

Выложите в банку с порезанным шпинатом, петрушкой, киноа, овощами. Украсьте яйцом.

Глазунья на пите

Это блюдо — своеобразная пицца на завтрак, которую можно приготовить за считаные минуты, потому что не нужно тратить время на приготовление теста. Основу классической пиццы нам заменит пита.

Вам понадобятся:

пита — 1 шт.

яйцо — 1 шт.

моцарелла тертая — 5 ст. л.

шпинат — 1/2 стакана

орегано — 1/2 ч. л.

паприка — 1/2 ч. л тертый пармезан — 3 ч. л.

соль, перец

Как приготовить:

Выложите фольгу на противень для запекания. Разогрейте духовку до 220 градусов и поставьте туда противень с фольгой на 10 минут.

Посыпьте питу моцареллой, паприкой и орегано.

Поверх сыра выложите свежий шпинат, оставив место для яйца.

Достаньте противень с фольгой и положите на нее питу. От горячей фольги блюдо будет горячим с обеих сторон.

В середину питы аккуратно разбейте яйцо. Поставьте питу в духовку и запекайте так минут 6–7. Если вы хотите, чтобы желток получился менее жидким, запекайте блюдо 9–10 минут.

Готовое блюдо посыпьте пармезаном и подавайте горячим.

Банановый хлеб с черникой

Если вы еще не пробовали десертный хлеб, то самое время это исправить. Банан — идеальный фрукт для выпечки.

Вам понадобятся:

молоко — 1/4 стакана

натуральный йогурт — 3/4 стакана

коричневый сахар — 3/4 стакана

оливковое масло — 1/4 стакана

яйца — 2 шт.

бананы — 3 шт.

цельнозерновая мука — 1 1/4 стакана

пшеничная мука — 1 стакан

разрыхлитель — 1 1/2 ч. л.

молотая корица — 3/4 ч. л.

сода — 1/2 ч. л.

соль — 1/2 ч. л.

молотый мускатный орех — 1/4 ч. л.

черника — 1/4 стакана

Как приготовить:

Бананы очистите и переложите в миску. С помощью вилки разомните их в пюре.

Смешайте молоко и натуральный йогурт. Перемешайте и оставьте на 5 минут.

Разогрейте духовку до 190 градусов. Смажьте форму для выпекания небольшим количеством сливочного масла.

С помощью венчика смешайте в миске йогурт с молоком, коричневый сахар, оливковое масло и яйца. Хорошо перемешайте.

Добавьте банановое пюре. Хорошо перемешайте еще раз.

В другой миске смешайте обе муки, разрыхлитель, корицу, соду, соль и мускатный орех.

Соедините мучную и молочную смеси. Хорошенько перемешайте.

Добавьте в тесто чернику и выложите смесь в форму.

Выпекайте в течение 1 часа.

Остудите в форме 10 минут. Затем выложите кекс на тарелку. Остудите при комнатной температуре в течение 2 часов, прежде чем резать на кусочки.

Аппетитные сырники

Пышные, воздушные, румяные. Что может быть вкуснее сырников на завтрак, да еще со сметаной или джемом?

Вам понадобятся:

творог — 2 пачки

манная крупа — 3–4 ст. л.

яйца — 2 шт.

ванильный сахар — 1 пакетик

корица

растительное масло

Как приготовить:

Взбейте яйца венчиком.

Соедините творог с яйцами, добавьте корицу и ванильный сахар.

Перемешайте массу (можно в блендере), добавьте манную крупу. Подождите минут 20, чтобы манка набухла.

Жарьте на слабом огне до золотистой корочки.

Подавайте с медом, джемом, сметаной, ягодами или фруктами..

Перловая каша с сухофруктами

Перловую кашу традиционно считают гарниром или добавкой к рассольнику. Но она прекрасно подходит для завтрака и сочетается с сухофруктами.

Вам понадобятся:

перловая крупа — 200 г курага — 10 шт.

инжир — 10 шт.

красное яблоко — 1 шт.

барбарис — 1 ст. л.

бадьян — 1 цветок

пажитник — 1 ч. л.

льняное масло — 2 ст. л.

соль — 2 ч. л.

вода — 200 мл Как приготовить:

В кипящую воду засыпьте промытую перловую крупу и варите 10 минут на сильном огне. Воду слейте, а перловку промойте под проточной водой.

Курагу и инжир нарежьте соломкой.

Яблоко очистите от кожуры и семян и нарежьте кубиками.

Соедините все ингредиенты вместе в сковороде, добавьте воду и оставьте под закрытой крышкой на среднем огне на 25 минут. Помешайте 3–4 раза за это время, чтобы каша равномерно пропарилась. Если вода полностью выпарилась, а каша не успела приготовиться, добавьте еще воды.

Снимите кашу с огня и дайте настояться под крышкой 10 минут.

Перед подачей украсьте сухофруктами.

Яйцо с ветчиной на блинчике

Если вы любите блины, которые, кстати, отлично сочетаются с любыми ингредиентами, то вам точно понравится яичница в блинчике. Рецепт можно дополнить любимым сыром и свежими ароматными травами.

Вам понадобятся:

молоко — 1/2 стакана

мука — 1/4 стакана

сахар — 1 ст. л.

яйцо — 2 шт.

сливочное масло — 1 ст. л.

ветчина — 2 куска

Как приготовить:

Для начала приготовьте блин. В отдельной миске смешайте соль, сахар и муку.

В другой миске при помощи венчика перемешайте яйцо, молоко и растопленное сливочное масло. Затем объедините сухую смесь с мокрой и перемешивайте до исчезновения комочков.

Разогрейте на сковороде растительное масло и вылейте туда всю смесь. Готовьте по 4–6 минут с каждой стороны на среднем огне. Готовый блин выложите на несколько слоев бумажных полотенец, чтобы убрать излишки масла.

Затем переложите блин в небольшую форму для запекания, чтобы начать наполнять его начинкой.

Сначала положите внутрь ветчину. Количество ветчины может быть любое, все зависит от того, насколько вы ее любите. Но мы не рекомендуем класть больше 3 кусков, потому что это может перебить вкус всего блюда.

Теперь аккуратно разбейте яйцо в центре. Лучше сначала разбить его в миску, а затем осторожно перелить, придерживая столовой ложкой.

Заверните креп конвертиком и как следует примните его по краям, чтобы во время запекания яйцо не вытекло наружу.

Разогрейте духовку до 180 градусов, посолите и поперчите яйцо и поставьте запекаться на 15–17 минут. Этого времени будет достаточно для того, чтобы желток полностью схватился. Если вам больше нравится жидкий желток, запекайте блюдо в течение 12 минут.

Подавайте яйцо в блине со свежей зеленью и овощами. По желанию можно посыпать пармезаном или тертой моцареллой.