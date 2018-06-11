Жительница Салехарда решила месяц не покупать еду: что из этого вышло

Кухонные шкафы и холодильник ломятся от продуктов… а есть нечего. Знакомая картина? Жительница Салехарда, завсегдатай соцсетей, известная как Нияма, решила проверить, сколько можно прожить на запасах, которые уже есть в доме.

2 июня в России отпраздновали День здорового питания. Он был задуман для того, чтобы объяснить: переход на правильную пищу требует осмысленного подхода. Ведь еда зачастую удовлетворяет не физиологические потребности, а психоэмоциональные. «Вкусняшками» мы заедаем стрессы, переживания, отсутствие понимания и любви.

Об этом и задумалась жительница Салехарда. И решила на собственном опыте проверить, насколько она зависима от еды именно в эмоциональном плане.

— Идея вот в чем, — пишет Нияма на своей страничке во «ВКонтакте». — Часто мы идем в магазин в психотерапевтических целях. Хочется себя утешить, покормить чем-нибудь вкусненьким. Да и от привычки никуда не деться: после работы — в магазин. Так и говорим друг другу: «Пойдем чего-нибудь купим». В результате дома появляется куча продуктов, которые лежат месяцами. На самом деле для питания организма нужно намного меньше. И гораздо проще. Чашка риса. Половинка помидорки. Так почему бы не попробовать?

Набор продуктов, имеющийся у Ниямы на момент рождения идеи эксперимента, — на заглавном фото.

— С таким набором можно в магазин месяц не ходить. И не голодать, верно? — считает салехардка. — Все важное есть: белки, углеводы, клетчатка, жиры. Просчитала приемы пищи, составила список блюд, которые планирую приготовить. Вроде должно хватить. Проживем со вкусом!

Автор поста уточняет одну важную деталь: эксперимент не должен нанести вред здоровью, поэтому допустимо докупить продукты, которые будут действительно необходимы.

Десять дней: полет нормальный!

Сейчас идет вторая неделя воздержания. Судя по просмотрам и комментариям, за экспериментом наблюдает немало зрителей. Отчеты о проведенном дне, о меню и ощущениях появляются каждый день:

— Не хожу в продуктовый магазин: день седьмой. Тянет. Хочется себя вкусно покормить. Утешить. Побаловать. Купить какие-нибудь чипсы, мороженое, конфеты, горошек зеленый в банке. Да просто ходить среди полок с корзинкой в руках! Выбирать… Я сейчас даже «Баунти» съела бы, честное слово, — читаем дневник продуктового антиконсьюмериста. — Сегодня вылила в кофе последнее молоко. Миндаля хватит дня на три. Чем потом буду завтракать? Хм… Не буду пока рассказывать. Идеи есть.

Читаем про очередной день из жизни Ниямы:

— Знаете, в выходные особенно трудно приходится, потому что традиционно мы сидим дома и кормим себя много и вкусно. На завтрак сделала блинчики без молока и с последним сливочным маслом. Это еще минус одно яйцо. С чаем эти зажаристые блинчики пошли просто на ура! Потом сварила плов. У меня оставался кусочек свинины в 180 граммов. И даже с таким кусочком можно сделать идеальный плов…

Отметим, читатели не просто безмолвно наблюдали за опытом Ниямы, они активно поддерживали ее. Некоторые провели ревизию в своих кухонных шкафах и начали советоваться с подвижницей:

— А вареньица не осталось? Изюм какой-нибудь?.. Я принципиально готовлю блюда из круп, закончился пакет гречи, стоит полпакета пшена на очереди. Пока полки не опустеют — ничего покупать не буду. То же с чаями. В этом есть рациональное зерно, — комментирует подписчица Елена Агеева

— С интересом слежу за экспериментом! Здорово! Я вообще за минимизацию!

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

«Надо бы докупить овощей и фруктов»

Елена Свайкина, врач-эндокринолог окружного Центра медицинской профилактики:

— Конечно, прожить на таком запасе можно, но вот если не докупать овощей и фруктов, то сложных полезных углеводов и клетчатки для организма будет не так уж и много. По правилам здорового питания в день необходимо употреблять 400–500 граммов овощей и фруктов. Причем две трети — это овощи и треть — фрукты (яблоки, груши, цитрусовые). Еще при таком рационе дефицит по животным белкам будет. Поэтому надо будет докупать рыбу.

Но все же лишнее — это манная крупа, от которой пользы практически нет.

НА ЗАМЕТКУ

Проверенные рецепты от Ниямы

Секрет успешного плова — в том, чтобы все продукты по весу были одинаковыми: килограмм мяса, килограмм лука, килограмм морковки, килограмм риса. Ну, или по 200 граммов, как в моем случае. Помните, я оставляла две трети морковки? Вот они и пригодились.

Итак, закидываем в разогретый казан мясо, обжариваем, засыпаем лук и морковь, обжариваем, заливаем водой так, чтобы все продукты были скрыты. В таком виде нужно тушить мясо до тех пор, пока лук не растворится. На этом этапе жидкость нужно посолить и разнообразить приправами.

Потом докладываем рис, накрываем крышкой и томим до готовности.

Оладьи из кукурузной крупы

Делаем так: стакан крупы постепенно замешиваем с половиной объема воды. Добавляем одно яйцо. Чуть-чуть соли, чуть-чуть сахара. Пару ложек ржаной муки. Формируем лепешки, жарим в масле. Звучит жутко, но это съедобно! Ржаная мука раскрывает вкус кукурузы. А на языке остаются приятные кукурузные крупинки.

Кукурузная каша с тыквой

В горшочки кладем кусочки тыквы, засыпаем парой ложек кукурузной крупы, заливаем молоком пополам с водой. Кладем несколько крупинок соли. И в духовку минут на 30–40.

У кукурузы вкус неяркий, она скорее наполнитель в этом дуэте. А вот тыква… Никогда не думала, что буду с таким удовольствием уплетать ее.

Пшенная каша в горшочках

Четвертинку тыквы режем на кусочки, кладем в горшочки. Добавляем две столовые ложки хорошо промытой пшенной крупы. Щепотку соли. Заливаем молоком — и в духовку. Пшенка — каша неспешная, готовится долго. Я томила ее при 100 градусах часа полтора.

Идеальная шарлотка

На 100 граммов сливочного масла берем 100 граммов муки, 100 граммов сахара, два яйца, немного разрыхлителя. Для начинки — 2 яблока. Яблоки почистить от сердцевинок, порезать и засыпать ложкой сахара и корицей. Пусть постоят немного. Тем временем взбить масло с сахаром, добавить всё остальное. Яблоки выложить в форму, залить тестом и поставить на 40–45 минут в духовку. Запекать при 180 градусах.