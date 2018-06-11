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Рецепт дня: пицца со шпинатом и голубым сыром
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Рецепт дня: пицца со шпинатом и голубым сыром 

The Challenger 2 часа назад
Фото: The Challenger
462 calories
Пицца со шпинатом и голубым сыром
Для усиления вкуса можно использовать козий сыр и базилик. Пицца со шпинатом и голубым сыром СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 25 минут PT25M PT25M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 2 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 462 ккал
Ингредиенты
Мука (цельнозерновая) 120 г Грибы 200 г Шпинат 160 г Сыр (голубой) 40 г Лук (красный) 1 шт. Орехи (грецкие) 4 шт. Чеснок 2 зубчика Йогурт (натуральный) 3 ст. л. Масло (рапсовое) 1 ч. л. Разрыхлитель ½ ч. л.
Разогрейте духовку до 200 градусов.
Нагрейте масло в антипригарной сковороде. Добавьте нарезанные грибы и измельчённый чеснок. Обжаривайте, часто помешивая.
Добавьте шпинат и готовьте, пока он немного не размягчится.
Тонко нарежьте лук и добавьте в сковороду к грибам и шпинату. Перемешайте содержимое и выключите огонь.
Смешайте в миске муку, разрыхлитель и йогурт. Добавьте три столовые ложки воды и замесите тесто.
Посыпьте бумагу для выпечки небольшим количеством муки, выложите на неё тесто и сформируйте круг.
Выложите содержимое сковороды на основу для пиццы и добавьте сверху сыр и измельчённые грецкие орехи. Выпекайте 15—20 минут — до готовности.
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Запись «Рецепт дня: пицца со шпинатом и голубым сыром» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.
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