Пять секретов томатного сока: результаты нового исследования

Что полезнее: томаты, свежеотжатые томатные соки или соки промышленного производства? Результаты исследований почти 100 образцов показали, что у томатного сока есть секреты, которые полезно знать потребителям: какие полезные вещества содержатся в томатном соке, какие соки самые полезные и почему.

Cекрет первый: пищевые волокна Томатные соки не бывают осветленными — в них всегда содержится мякоть. Мякоть томатов состоит из нерастворимых частиц клеточных стенок томатов, поэтому она богата нерастворимыми пищевыми волокнами (целлюлозой), которые содержатся в стенках клеток. В томатах также содержатся растворимые пищевые волокна — пектины, которые при отжиме переходят из плодов в сок. Если в томатном соке содержание мякоти превышает 8%, то на упаковке указывается, что сок с мякотью. По содержанию пектинов восстановленный сок практически не уступает соку прямого отжима, а по общему содержанию пищевых волокон может даже превосходить его. Исследования показали, что в стакане промышленного томатного сока содержится около 12% суточной потребности человека в пектинах и около 8% суточной потребности в пищевых волокнах в целом. Пищевые волокна необходимы для поддержания нормальной жизнедеятельности кишечной микрофлоры. Они повышают усвояемость витаминов и микроэлементов, а также улучшают перистальтику и помогают контролировать массу тела и аппетит.

Секрет второй: витамины и минералы Исследования показали, что в томатном соке содержится более 30 различных нутриентов. Для здоровья наиболее значимыми из них являются витамины С и Е, каротиноиды, а также минеральные вещества: калий, магний, фосфор, железо, медь и марганец. В стакане томатного сока содержится около 15% суточной потребности в калии и меди и по 5% потребности — в фосфоре, магнии, железе и марганце. В восстановленных пакетированных соках содержание всех микронутриентов не уступает их содержанию в соке прямого отжима. Секрет третий: антиоксиданты Основными антиоксидантами томатного сока являются витамин С, каротиноиды: ликопин, бета-каротин (провитамин А) и токоферолы (витамин Е). Кроме них, в томатном соке содержатся такие каротиноиды, как лютеин, альфа-каротин, бета-криптоксантин. Антиоксиданты помогают бороться с признаками старения, повышают сопротивляемость инфекциям, защищают организм от неблагоприятного воздействия окружающей среды и предупреждают развитие многих хронических заболеваний. В стакане томатного сока содержится суточная норма ликопина, около 20% суточной потребности в провитамине А и витамине Е, около 10% от суточной потребности в витамине С. Присутствие различных антиоксидантов в продукте усиливает действие каждого — наблюдается синергетический эффект.

Секрет четвертый: сок промышленного производства полезнее цельных помидоров и свежеотжатого сока Содержание полезных нутриентов в соках промышленного производства может превосходить показатели свежих томатов и свежеотжатого сока. Для производства соков используются только спелые и качественные плоды. Обработка исходного сырья производится щадящими высокотехнологичными способами непосредственно в местах произрастания томатов. Асептическая упаковка обеспечивает длительное хранение готовой продукции без потери полезных свойств. Проведенное исследование показало, что содержание ликопина в восстановленных соках превосходит его содержание не только в цельных помидорах, но и в соках прямого отжима, иногда даже в несколько раз. В процессе изготовления томатного сока при термической обработке количество ликопина увеличивается. Установлено, что ликопин обладает противоопухолевыми свойствами, благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему, улучшает состояние спортсменов во время тренировок. Секрет пятый: для пассажиров самолета томатный сок является самым вкусным Не секрет, что во время полета на большой высоте у людей понижается давление, поэтому вкусовые рецепторы начинают вести себя иначе, чем на земле. Большинство томатных соков промышленного производства — соленые. Считается, что соль улучшает вкус сока и придает ему новые оттенки. По статистике, во время полета пассажиры заказывают томатный сок чаще всего, и пилоты во время полетов также предпочитают пить именно этот сок. Если же вы предпочитаете вариант без соли — внимательно читайте упаковку: на упаковке соленого сока в составе обязательно указана соль.