Как в Швеции закусывают и почему нам это очень даже понятно

Этой статьей мы продолжаем серию публикаций, посвященных кулинарным и гастрономическим традициям разных стран и народов. Здесь вы не найдете каких-то конкретных рецептов, зато узнаете много нового и даже неожиданного из мира еды и напитков.

Шведский стол как способ сервировки и подачи еды нам уже хорошо знаком не только по турецким отелям all inclusive, но и по отечественным ресторанам. Плодотворная идея накрытого стола, к которому можно подходить неограниченное число раз, очень нравится нашим людям. Между тем сами шведы совершенно не в курсе, что мы называем в их честь этот привлекательный гастрономический жанр. Этот термин возник у нас когда-то потому, что «шведская» — то есть иностранная — манера подачи еды (все блюда выставлялись одновременно, каждый едок сам себя обслуживал) принципиально отличалась от традиционной парадно русской с ее нескончаемыми переменами блюд и прислугой, которая эти блюда разносила. Современный интернациональный общепит в своей интерпретации шведского стола делает основной акцент именно на самообслуживании, предлагая гостям и супы себе наливать, и горячие блюда со сложными гарнирами накладывать, да и называется все это «буфет» (buffet). Впрочем, соответствующий шведский термин смёргасборд, буквально «бутербродный стол», тоже не совсем точен: на свой стол шведы выставляют далеко не только бутерброды. На самом деле эта часть шведской кухни восходит к совершенно разумной и очень даже понятной нам закусочной концепции в самом буквальном смысле слова. Когда-то в центре шведского стола стояла емкость с крепким аквавитом, а вокруг нее — соответствующая случаю еда небольшими порционными кусочками. Было время, когда дорогие гости и с собой приносили что-нибудь к выпивке. Понятно, что ни тарелки с супом, ни капитальные мясные блюда в эту идиллическую картину не вписывались, основной обед подавался позже и в другом месте. Любопытно также, что тогдашние правила хорошего тона предписывали ограничивать закусочную часть трапезы пятью-шестью рюмками. До сих пор существует и сокращенный вариант шведского закусочного стола, своего рода абсолютный минимум, известный под красноречивой аббревиатурой SOS — от шведских слов smor, ost и sill, соответственно масло, сыр, селедка. Собираясь в Швецию на каникулы, настраивайтесь на принятые там застольные обычаи. Правильный шведский стол обычно состоит из нескольких разделов. Сначала неизбежная селедка во всех мыслимых и самых неожиданных видах и канапе с икрой самых разных рыбных пород, а также холодные рыбные и мясные закуски и разнообразные салаты, нередко опять-таки с селедкой или креветками. Из овощного ассортимента часто встречается свекольный салат с яблоком, соленым огурцом и майонезной заправкой с натертым хреном. Дальше идут несложные горячие блюда вроде фрикаделек (если помните, любимая еда шведа Карлсона, который живет на крыше) или сосисок прямо с гриля. Одно из самых известных блюд носит интригующее название «Соблазн Янссона», Jansson’s Frestelse. Не волнуйтесь, это такой шведский юмор, а в тарелке будет всего лишь картошка, запеченная с луком и анчоусами. Наконец, под занавес — сыры, фрукты, десерты. Скандинавское ягодное изобилие воплощается в разнообразные пудинги, часто с черной смородиной. Популярны сладкие фруктово-ягодные соусы — скажем, ванильный на основе черной и красной смородины. Отдельный сюжет — сырный пирог (ostkaka), тоже обязательный элемент настоящего шведского стола, сами увидите.