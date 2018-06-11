7 рецептов оригинального домашнего мороженого

Нет ничего лучше в жаркую погоду, чем мороженое домашнего приготовления: полезное, вкусное и оригинальное. Здесь ты сможешь дать волю своему креативу, использовать самые любимые ингредиенты, а я подскажу, как правильно их сочетать и какие еще удивительные рецепты ты можешь воплотить этим летом для вечеринки или в качестве полезного и освежающего десерта.

1. Имбирно-мятное с арбузом и гибискусом

Такое мороженое — настоящее произведение искусства, сочетающее в себе форму, цвет и умопомрачительный коктейль из ингредиентов. Достаточно одного взгляда, чтобы понять, какой аттракцион эмоций тебя ждет. Идеальное сочетание по-летнему свежего арбуза, цветов гибискуса и полезных для здоровья имбиря и мяты будет не только отличным способом порадовать себя в жаркую погоду, но и попробовать сделать что-то необычайно изысканное. Ингредиенты:

3/4 стакана воды

2 ст. ложки сухих цветков гибискуса

1 ч. ложка сухого имбиря

1/4 стакана меда

1/4 стакана мяты (или базилика)

4-5 стаканов арбузной мякоти

лимонный сок Приготовление:

Воду вскипятить в емкости среднего объема. После кипения добавить цветы гибискуса, имбирь и мяту. Накрыть крышкой и оставить на 20 минут.

В блендер вылить полученную смесь, использованные цветы и листы мяты убрать. В блендер добавить арбузную мякоть и лимонный сок. Смешивать до тех пор, пока жидкость не загустеет.

В полученную смесь добавить мед и лимонную мякоть, еще раз перемешать.

Разлить готовый сок по формочкам и поставить в морозилку на 4 часа. Чтобы было проще извлечь мороженое из формочки, достаточно подержать его 10 секунд под горячей водой.

2. Огуречно-кокосовое

Оригинальный и освежающий вариант для жаркого августа — это мороженое, сочетающее в себе тривиальность и экзотику. Привычный и незаменимый на твоей кухне огурец можно изысканно сочетать с кокосом и лаймом, чтобы получить легкий и креативный десерт. Такое мороженое придется кстати тем, кто любит полезную пищу, но и не прочь побаловать себя чем-то сладким. Ингредиенты:

1 бутылка кокосового молока

1 почищенный огурец

сок 2-х лаймов

1/3 стакана сахара

Приготовление:

В маленькой соуснице смешать сахар и сок, поставить на плиту и нагреть до тех пор, пока сахар не расплавится.

Вылить сироп в блендер, добавить кокосовое молоко и нарезанный огурец. Смешивать до появления густой смеси. После, пропустить через сито и убрать комочки.

Разлить готовую смесь по формочкам и замораживать в течение 6-7 часов. Палочку в смесь можно вставить по истечении часа.

3. Ванильно-вишневое с бананом

Такой десерт украсит любую вечеринку или просто жаркий летний вечер. Неизменная классика, воплощенная в совершенно новой форме. Это мороженое сочетает самые сладкие и яркие фрукты, при этом оставаясь легким и свежим. Банан и вишня, разве можно представить себе более естественный дуэт? Ингредиенты:

4 банана

2,5 стакана вишни

1/2 ванильного порошка

Приготовление:

Перемешать вишню до однородной смеси, если блендер не очень мощный, можно добавить немного воды.

В чистом блендере размельчить бананы, добавить ваниль, перемешать.

Слоями вылить вишневую и банановую смесь в формочки и поставить в морозилку на 8-10 часов.

4. Цветочный лимонад

Мороженое, приготовленное из твоего любимого лимонада, — это не просто отличный летний десерт благодаря своему легкому цитрусовому вкусу, но и очень стильный вариант. Подай такое мороженое своим гостям, и ты обязательно попадешь в список самых искусных и оригинальных хозяек этого лета. Цитрусовые элементы не только хорошо подходят для жаркой погоды, но и снабжают организм энергией, а украшения в виде настоящих цветов станут особенным элементом на твоем столе. Самое заманчивое в таком десерте — это простота его приготовления. За три простых шага ты сможешь приготовить уникальное и очень вкусное угощение. Ингредиенты:

1 литр лимонада

1 апельсин

1 лимон

бутоны цветов

Приготовление:

Апельсин и лимон очистить от кожуры, порезать и добавить в блендер, измельчить, после налить лимонад и перемешать.

Прежде чем разливать лимонад по формочкам, следует разложить цветы. По одному бутону на форму будет достаточно.

Замораживать в течение 4-х часов.

5. Черничное с авокадо и зеленым чаем

Черника и зеленый чай — это целый водоворот витаминов и полезных веществ для твоего организма. Зеленый чай славится тем, что отлично очищает организм и улучшает пищеварение, а черника полезна как для глаз, так и для здорового цвета лица. Прибавь к этому эффект морской соли, авокадо и кокосового молока, и можно сказать, что такой десерт — это целая терапия. Но помимо своих полезных свойств, такое угощение, действительно, будет вкусным и ярким, а готовить его очень просто, осталось только раздобыть ингредиенты. Ингредиенты:

1 корзинка черники

1 ст. ложка меда

1 бутылка кокосового молока

1/2 авокадо

щепотка морской соли

1 ст. ложка Маття (порошковый зеленый чай)

Приготовление:

Нагреть плиту до 180 градусов, на противень выстелить листы для запекания. Распределить чернику по всей площади, тонким слоем. Полить медом и запекать в течение 10 минут. Остудить чернику, сок слить в отдельную миску.

Смешать кокосовое молоко, авокадо, мед, соль и Маття до однородной смеси.

В формочки выложить запеченную чернику, сверху залить приготовленной смесью, поставить в морозилку и остужать в течение 5-6 часов.

6. Карамельно-тыквенное с крекерами и корицей

Для тех, кто любит сытные десерты, мороженое из тыквы и карамели — идеальный вариант, особенно, если есть тыква, которую ты не знаешь, куда деть. В результате можно получить очень вкусный и эстетически прекрасный десерт, которым освежит тебя в жаркий период или станет отличным дополнением к ужину. Ингредиенты:

3/4 стакана тыквенного пюре

1/2 стакана жирных сливок

1/2 стакана карамельного крема

1/4 стакана тростникового сахара

1 ч. ложка корицы

размельченные пшеничные крекеры

морская соль

Приготовление:

В большой миске смешать тыквенное пюре, сливки, карамель, сахар, морскую соль и корицу. Довести до однородной массы.

Разложить в формочки и поставить в морозилку на ночь.

Прежде чем подавать на стол, дать мороженому немного полежать при комнатной температуре. Можно украсить карамельным кремом.

7. Манго и йогурт

Очень простой в приготовлении и очень полезный десерт — манговое мороженое, сделанное на основе йогурта. Такая сладость полезна для пищеварения, свежая и сладкая на вкус и внешне тоже очень привлекательная благодаря яркому оранжевому цвету, который будет причудливо смешиваться с молочно-белой текстурой йогурта. Порадуй себя с утра, после тренировки или удиви гостей своей изобретательностью. Ингредиенты:

2 манго

классический йогурт (без добавок)

Приготовление:

Манго размять до состояния пюре.

В приготовленное пюре добавить йогурт и перемешать.

Разлить по формочкам и поставить в морозилку на 10 часов.