Тонкости выбора угольного гриля

Как правило, целенаправленный выбор гриля на углях — совсем не то занятие, которым принято заниматься сколько нибудь часто. Большинству хватает мангала на даче или его одноразовых аналогов из супермаркета. Тем не менее, чтобы качественно и вкусно готовить продукты на решетке-гриле нужен надежный кулинарный станок, барбекю на котором будет приносить истинное удовольствие. Технологии позволяют создавать устройства принципиально другого уровня, в которых предусмотрены все нюансы использования огня при готовки пищи. Но на что же обращать внимание при выборе хорошего угольного гриля?

— Система очистки —

Если с процессом готовки все более менее понятно, то с очисткой гриля от золы и сгоревшего жира все сложнее. Тут каждый применяет свои методы, от скребков до других народных способов. Профессиональные угольные грили предусматривают возможность быстрой и удобной очистки — съемные чаши для пепла, сдвижное дно или боковой отсек.

— Тонкие настройки —

Уличный гриль — станок про производству кулинарных удовольствий и именно вам предстоит стать его искусным оператором. Поэтому, в гриле должны быть предусмотрены возможности настройки приготовления мяса — расстояния от углей до продукта и разных способов приготовления блюд. Для этого в ход идут дополнительные решетки, шпажки, шампуры и вертела.

— Устойчивость —

Сбалансированность и устойчивость гриля напрямую влияют на безопасность его использование. Поэтому, важно проверить гриль на его способность сохранять равновесие.

— Толщина металла —

Убедитесь в том, что аппарат который вы выбрали изготовлен из прочной стали. Лучше всего для гриля подойдет нержавеющая сталь толщиной более чем в 3 миллиметра. Впрочем, даже обычная сталь при должной толщине станет хорошим выбором для гриля, который может прослужить неопределенно долго.

— Опции —

Сегодня на рынке грилей можно найти очень непростые модели, которые представляют собой настоящие мобильные кухни. Это многофункциональное устройство, в котором предусмотрено очень много возможностей использование. В том числе, в таких грилях можно легко создавать температурные зоны для разных типов приготовления. Но и обычный гриль может иметь боковые вентили, которые помогут регулировать жар от углей в жаровне.