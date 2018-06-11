Овсяная каша по утрам: в чем польза?

Считается, что овсянка на завтрак — лучший способ провести весь день полным энергии и здоровья, так что альтернативу еще поискать. С этим утверждением согласны британцы, которые не мыслят без овсянки завтрака, зато французы и итальянцы, например, успешно съедают по утрам другие продукты и вообще каши не слишком жалуют — но и явно не жалуются на здоровье. Настолько ли полезна овсянка, как нам кажется, — в каком виде ее лучше всего есть и с чем сочетать?

Не всякая овсянка полезна

Правильной можно точно считать только ту овсяную кашу, что сварена на воде или молоке из хлопьев грубого помола или цельнозерновой крупы. Может быть, даже с отрубями. Быстрорастворимые виды овсянки из пакетиков полезны примерно так же, как быстрорастворимая лапша: в них содержится огромное количество сахара, синтетических добавок и усилителей вкуса. Вместо них лучше уж съесть на завтрак банальный бутерброд с сыром.

Влияние овсяной каши на похудение

Некоторые полагают, что одной только овсянкой на завтрак можно запустить процесс похудения. Это верно, но лишь отчасти. Крупа должна быть самого грубого помола, варить такую кашу нужно без сахара или его заменителей, молоко или сливки тоже лучше исключить. Вместо них использовать горсть сухофруктов с орехами. Диетологи с нутриологами подчеркивают, что овсяная каша лучше всего подходит для завтрака в те дни, в которые в вашем расписании стоит тренировка. Сложные углеводы лучше всего усваиваются организмом при интенсивной физической нагрузке.

Сочетание овсянки с другими продуктами

После пробуждения организму требуется белок — для того, чтобы запустить процессы метаболизма. По этой причине каша отлично подойдет в качестве второго завтрака, а в первый прием можно ограничить себя стаканом молока или кефира, баночкой натурального йогурта. Можно и сочетать овсянку с сырниками, творогом или ломтиком хорошего сыра.

Влияние овсяной каши на ЖКТ Тем, кто является «счастливым» обладателем различных заболеваний желудочно-кишечного тракта, без овсяной каши на завтрак не обойтись. Она обладает целым рядом полезных для желудка качеств — в частности, обволакивающим свойством. Это облегчает пищеварение и помогает активному выведению шлаков из организма. В этом случае надо как следует протирать и разваривать зерно, так как грубые пищевые волокна могут порядочно навредить раздраженной слизистой желудка.

Овсянка и уровень сахара в крови

Пищевые волокна также активно помогают снижению уровня сахара и холестерина в крови. Кроме большого содержания клетчатки в составе овсяной каши — важнейшие для здоровья компоненты. Это магний и калий, полезные для работы сердца, фосфор, железо и цинк. Эти вещества и минералы помогают развитию и росту костей и мышечной ткани. Именно поэтому овсянка так рекомендуется детям на завтрак, но и всем остальным тоже будет очень полезной.

Выбор овсяных хлопьев для варки каши

В магазинах в основном встречается три вида овсяных хлопьев. В чем разница между ними и какие предпочесть для покупки, чтобы на завтрак сварить себе и домочадцам действительно полезную кашу?

Цельная крупа

Считается, что это самый полезный вариант. В крупе — самая высокая концентрация витаминов и минералов, да и клетчатки там по максимуму. Приготовление зерна — самое затратное по времени, далеко не каждый в состоянии позволить себе роскошь час варить кашу с утра. Чтобы ускорить готовку, цельнозерновую овсяную крупу можно замочить в воде с вечера.

Хлопья из цельной крупы

Зерна в этом случае прокатываются прессом без предварительной термической обработки: оно в результате становится не таким жестким, но полезные качества крупы почти полностью сохраняются. Такие хлопья можно запаривать под крышкой кипятком и настаивать под полотенцем или же варить на слабом огне в течение 10-15 минут. Некоторые очень любят вариант с замачиванием таких хлопьев на ночь в йогурте или кефире — можно сочетать их с черносливом, курагой, орехами либо добавить в смесь утром нарезанные свежие фрукты.

Пропаренные хлопья

Этот вариант считается самым быстрым и удобным для приготовления завтрака. Зерна не только прокатываются прессом, но и обрабатываются паром, после чего высушиваются и дополнительно дробятся. Эти хлопья можно просто залить кипятком и подождать минуты две — или же недолго поварить в горячем молоке. Жесткость таких хлопьев минимальна.

Термовоздействие и полезные свойства овсянки

Считается, что воздействие высоких температур при варке уничтожает полезные компоненты в составе овсяной крупы. Так и есть — термовоздействие действительно убивает часть ценных веществ, и чтобы сохранить их полностью, стоит отдать предпочтение любым способам с замачиванием хлопьев. Но и при варке, даже продолжительной, самые полезные вещества и микроэлементы остаются целыми и невредимыми. Это естественный антиоксидант — витамин Е, важные минералы — цинк, фосфор, магний и калий, витамины группы В.

Смешивание разных видов хлопьев

Самая вкусная и, главное, полезная каша получается при смешивании всех видов хлопьев. При варке пропаренные хлопья дадут очень нежную кремовую основу, структура окажется сохраненной за счет более жестких прокатанных хлопьев, а отруби дадут организму порцию необходимой клетчатки. Лучше всего брать смесь в пропорции 2: 2: 1.