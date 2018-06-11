Альтернативный гриль: что можно жарить над тлеющими углями

Майские праздники невозможно представить без выезда на природу и приготовления мяса на открытом огне. Это время можно считать неофициальным началом сезона шашлыков и барбекю. Классика жанра — свинина, телятина и баранина. Но за лето такое однообразное меню успевает порядком поднадоесть, если его, конечно, вовремя не разнообразить. Гриль меню вовсе не обязательно ограничивать одним лишь мясом. Альтернатив шашлыку может быть множество, ведь на углях отлично получаются самые разнообразные блюда: от рыбы и овощей до знаменитой испанской паэльи.

— Тунец —

Ингредиенты на 4 порции:

600 гр. тунца, нарезать кубиками 1/4 чашки плюс 2 ст.л. оливкового масла 3 ст.л. нарезанной свежей кинзы 3 ст.л. свежего сока лайма Грубая соль и свежемолотый черный перец

Приготовление:

Нагреть гриль до такой степени, чтобы можно было держать руку в 12 см. от жара 5-6 секунд. Перемешать тунца с 1 столовой ложкой масла. Нанизать на шампуры.

Объединить кинзу, сок лайма и 1/4 чашки масла. Приправить солью и перцем. Зарезервировать 3 столовые ложки. Смазать решетку оставшейся столовой ложкой масла. Обжарить тунца, поворачивая шампуры и смазывая иногда соусом с лаймом, до желаемой степени готовности, около 2 минут с каждой стороны для rare. Перед подачей смазать еще раз соусом. Подавать с ломтиками лайма.

— Овощи —

Ингредиенты на 4 порции:

2 цукини 1 красный перец 1 баклажан 2 лука-порея 50 мл. оливкового масла первого отжима 1 лимон 1 зубчик чеснока 1 веточка тимьяна Соль, перец

Приготовление:

Нарезать цукини вдоль. Очистить баклажаны и нарезать кружочками. Разрезать лук-порей пополам, нарезать перец.

Разогреть гриль. С помощью щипцов поместить на решетку овощи. Жарить, часто переворачивая, до четких подпалин.

Тем временем собрать ингредиенты для дрессинга. В миске смешать измельченный чеснок, свежий лимонный сок, масло, тимьян, соль и перец. Хорошо взбить вилкой. Готовые овощи выложить на тарелку и сбрызнуть дрессингом.

— Грибы —

Ингредиенты на 4 порции:

4 шляпки грибов портобелло 50 мл. бальзамического уксуса 2 ст.л. оливкового масла 2 зубчика чеснока, измельчить Соль, перец

Для сальсы:

3 зубчика чеснока, измельчить 2 яичных желтка 1 ст.л. дижонской горчицы 300 мл. оливкового масла 1 ч.л. лимонного сока Соль, перец

Приготовление:

Поместить шляпки грибов, гладкой стороной вверх, в неглубокую посуду. Взбить вместе уксус, масло, чеснок, посолить и поперчить. Залить грибы маринадом и оставить на 15 минут; перевернуть дважды.

Положить чеснок, яичные желтки и горчицу в кухонный комбайн или блендер. Смешать до консистенции пасты, при включенном двигателе очень медленно влить оливковое масло. Добавить лимонный сок и приправить по вкусу солью и перцем.

В жареные шляпки положить по ложке сальсы. Сверху посыпать тертым сыром.

— Кукуруза —

Ингредиенты на 4 порции:

8 початков кукурузы 100 гр. размягченного сливочного масла 1 зубчик чеснока, измельчить 2 ст.л. грубо нарезанной петрушки 1 ст.л. нарезанного тимьяна 1 ст.л. нарезанного укропа 1 красный чили, очистить от семян и мелко нарезать

Приготовление:

Разогреть гриль. Положить масло в миску и смешать с чесноком, петрушкой, тимьяном, укропом и нарезанным перцем чили. Приправить солью и перцем.

Обжарить кукурузу, поворачивая время от времени, в течение 8-10 минут. Подавать кукурузу с пряным маслом.

— Паэлья —

Ингредиенты на 6 порций:

3 чашки рыбного или куриного бульона 230 гр. крупных креветок, удалить кишку Щепотка нитей шафрана Половинка лимона 2 ст.л. оливкового масла 170 гр. чоризо, нарезать небольшими кусочками 2 спелых помидора, мелко нарезать 2 зубчика чеснока, измельчить 1 ч.л. копченой паприки 1,5 чашки риса арборио 230 гр. кальмаров, нарезать 450 гр. моллюсков, тщательно вымыть 1 чашка жареного красного перца, нарезать полосками 2 ст.л. измельченной петрушки Острый соус и дольки лимона для подачи

Приготовление:

В большой кастрюле смешать бульон с креветками и шафраном. Выжать лимон, добавить его в кастрюлю и довести жидкость до кипения. Снять с огня и дать постоять в течение 10 минут. Процедить бульон.

Тем временем зажечь гриль. Поместить сковороду для паэльи на гриль. Разогреть в ней оливковое масло. Добавить чоризо, накрыть сковороду и закрыть гриль. Варить на сильном огне, пока чоризо не начнет шипеть и слегка не поджарится, около 5 минут. Добавить помидоры, чеснок и копченую паприку, накрыть сковороду, закрыть гриль и готовить, помешивая один-два раза, пока помидоры не смягчатся, приблизительно 5 минут. Добавить рис и перемешать.

Влить бульон. Накрыть сковороду, закрыть гриль и варить, пока половина бульона не впитается, около 10 минут. Добавить креветки, кальмаров и моллюсков. Накрыть сковороду, закрыть гриль и варить до консистенции риса аль денте и готовности морепродуктов, около 8 минут. Добавить перец и петрушку, перемешать. Подавать с острым соусом и дольками лимона.

— Лосось —

Ингредиенты на 2 порции:

2 филе лосося по 160 гр. каждое 30 мл. оливкового масла Тертая лимонная цедра по вкусу Сычуаньский перец по вкусу

Приготовление:

Смешать оливковое масло с перцем и тертой лимонной цедрой. Смазать филе лосося.

Положить рыбу на разогретый гриль и жарить в течение примерно 4-6 минут с каждой стороны, в зависимости от толщины. Подавать с любимым гарниром.

— Брускетта —

Ингредиенты на 10 порций:

2 красных перца, разрезать вдоль пополам 2 желтых перца, разрезать вдоль пополам 1 большой сладкий лук, нарезать небольшими кусоками 3/4 чашки оливкового масла 5 больших спелых помидоров, нарезать кубиками 1/4 чашки свежего лимонного сока 1/4 чашки нарезанной петрушки 3 ст.л. хересного уксуса 2 ст.л. измельченного чеснока 1 ст.л. тимьяна Десять ломтиков деревенского хлеба Соль, перец

Приготовление:

Смазать перец, кабачки и сладкий лук маслом; приправить солью и перцем. Жарить овощи на умеренно сильном огне, перевернув один раз, до мягкости. У перцев снять обугленную кожицу. Нарезать овощи кубиками и выложить в большую миску. Добавьте помидоры.

В маленькой миске смешать 3/4 чашки масла с соком лимона, петрушкой, уксусом, чесноком и тимьяном. Приправить солью и перцем, залить маринадом овощи и перемешать.

Смазать хлеб с двух сторон маслом. Обжарить на умеренно сильном огне, перевернув один раз, около 2 минут. Сбрызнуть хлеб густым бальзамиком и положить сверху овощи.