Секреты идеальных чесночных гренок

Гренки, тосты, брускетта — у этого блюда есть множество названий, но суть остается одна — ломтики хлеба жарят с маслом или без до золотистой корочки. Впоследствии подсушенный хлеб дополняют прочими ингредиентами.

Если начинка сладкая, подают такой тост только на завтрак или к чаю. Соленые же разновидности используют в качестве ингредиента для супов, салатов или как закуску. Гренки с чесноком представляют нестареющую классику всех пивных ресторанов.

Помимо того что это вкусно, чесночные гренки — это еще и отличный способ использовать слегка зачерствевший хлеб. За счет трав, специй и метода обжарки вкусовые оттенки блюда и их интенсивность можно постоянно менять. Вот 5 идей, как можно преобразить вкус чесночных гренок.

— Травы —

Ингредиенты:

110 гр. несоленого сливочного масла 6 больших зубчика чеснока, мелко нарезать 4 веточки тимьяна 1 веточка розмарина Грубая морская соль 1 большой багет, разрезать пополам, а затем нарезать небольшими ломтиками

Приготовление:

Разогреть в духовке гриль. Растопить масло в маленькой сковороде. Добавить чеснок, тимьян и розмарин и готовить на умеренно слабом огне, помешивая, пока чеснок не размягчится и не приобретет золотистый цвет, около 12 минут. Удалить травы. Шумовкой переложить чеснок и травы в небольшую миску и пюровать до консистенции пасты. По вкусу приправить солью.

Распределить пасту на ломтиках багета, а затем смазать растопленным маслом и посыпать солью. Жарить в 20 см. от источника тепла в течение 1 минуты или до золотистого цвета. Подавать в горячем виде.

— Соусы —

Ингредиенты:

4 столовые ложки сливочного масла 1/2 чашки оливкового масла 3 больших зубчика чеснока, измельчить 1/2 чашки мелко нарезанной петрушки 1 большой багета, разрезать пополам 1/2 чашки тертого сыра пекорино романо Соус маринара для подачи

Приготовление:

Разогреть духовку до 230 °C. В средней сковороде растопить сливочное масло в оливковом масле. Добавить чеснок и жарить на умеренном огне в течение 1 минуты. Снять с огня и добавить петрушку.

Поместить хлеб на противень, срезом вверх, и выложить сверху ложку чесночного масла. Посыпать сыром и запекать в середине духовки в течение 10 минут. Включить гриль и запекать под грилем в течение 1 минуты, до золотистого цвета. Подавать вместе с соусом маринара.

— Гриль —

Ингредиенты:

6 ломтиков деревенского хлеба толщиной 2 см. 1/3 чашки оливкового масла 2 зубчика чеснока, очистить 1 большой спелый помидор, разрезать пополам 2 столовые ложки прованских трав

Приготовление:

Разогреть гриль. Смазать обе стороны хлеба оливковым маслом. Жарить хлеб на умеренно сильном огонь до легких подпалин, около 1 минуты с каждой стороны. Натереть горячие гренки чесноком, затем томатом. Сбрызнуть маслом, посыпать прованскими травами и подавать.