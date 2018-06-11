«Я не стопроцентный вегетарианец»: Екатерина Варнава рассказала о своем питании

33-летнюю актрису и телезвезду Екатерину Варнаву часто упрекают за внешность. В последнее время она поражает поклонников своей худобой, хотя сама своими формами довольна. Знаменитость спрашивают, неужели она вовсе отказалась от еды ради стройности. Подобные вопросы надоели артистке и она решила обозначить ситуацию со своим питанием.

Екатерина Варнава в последнее время заставляет поклонников нервничать — они считают, что она слишком сильно похудела, да так, что «одни глаза да нос остались». Но резидент Comedy Woman очень довольна своей фигурой, над которой долго работала, чтобы она была такой изящной, как сейчас. Она рассказала о своем питании всем желающим ознакомиться с рационом: «Как и обещала, небольшой постец по поводу питания: что я ем, в каком количестве. И вообще — ем ли я? Итак! Конечно, я ем! Причем нормально! 1,75 живого роста надо еще прокормить! Я не стопроцентный вегетарианец — иногда ем яйца и творог. Мясо, рыбу, птицу, морепродукты не ем».

По словам Екатерины, утром она пьет стакан теплой воды, потом идет завтрак — чашка кофе американо (желательно хорошего, но при отсутствии выбора подойдет и растворимый), творог с грецкими орехами, ягодами и одной ложкой меда. На обед Варнава предпочитает разную еду, одним из вариантов она назвала сыр тофу на гриле, фасоль на пару и овощной салат (огурцы, перец и цукини с оливковым маслом). Что касается ужина, то она редко ест вечером ввиду своей занятости, но обычно это овощи в салате или на пару. Подобный набор блюд многим показался недостаточным и они теперь понимают, почему любимица так сильно сбросила вес: «Вывод — хочешь быть стройной купи скотч на рот (согласна, сама так же делаю, а когда ем, понимаю что весы не шутят…» «Очень красивый рацион! Полезный и вкусный». «А как же супчики? Жидкое…» «Мясо надо есть! Оно дает энергию!»

«Благодаря вегетарианству пришла к легкости, о которой всегда мечтала. А огромное количество фруктов и овощей на столе — это и полезно, и красиво». «Короче говоря, глядя на меню — вы не едите вообще, только перекус». «Умница! За этой хрупкой внешностью стоит огромный труд и стальной характер!» Екатерина Варнава вовсе не призывает следовать ее примеру, так как питание необходимо подбирать сугубо индивидуально, а не основываться на вкусовых пристрастиях других людей: «Нельзя просто взять и начать резко ограничивать себя в еде.. Поверьте, к этому я пришла не сразу, очень постепенно, в течение нескольких лет. Например, хлеб обожаю, но отучила себя от этой привычки, сладкое никогда не любила (замена фруктами бешеная), вот с соленым конфуз — люблю и соленое, и острое… но борюсь».