Как сделать мощный лук своими руками

Лук — одно из самых древних дальнобойных орудий охоты для большинства народов земли. Наверное, каждый, хотя бы раз, пытался в детстве сделать самодельный лук и, сотрясая воздух индейским боевым кличем, пугал своей новой игрушкой родителей. Самодельные луки не сравнятся с их современными, выполненными из высокотехнологичных материалов, потомками, но могут стать прекрасным подспорьем, если вам придется добывать свое пропитание охотой. Даже если у вас нет необходимости носиться по лесам за добычей, осыпая несчастных зверей дождем из стрел, выполненный своими руками лук может стать настоящим предметом гордости. Сам процесс изготовления доставит вам массу удовольствия и добавит еще одно умение в вашу копилку навыков выживания.

Выбор дерева

Есть несколько вещей, которые нужно учитывать при выборе древесины для лука. Это должен быть побег таких лиственных деревьев, как орех, тис, ясень или тик. Дерево должно быть без сучков, прямым, ровным и гибким. Обрезать необходимо на высоте чуть менее двух метров. Мертвый сухой побег подойдет лучше но, если ничего другого не остается, можно вырезать лук и из живого дерева.

Определить естественный изгиб

После того, как найдете подходящий кусок дерева, необходимо проверить где находится его естественный изгиб. От него зависит удобство использования вашего лука. Положите палку на землю и, придерживая один конец рукой, прижмите ее к земле. Будущий лук повернется к вам своим естественным изгибом.

Придать форму

С помощью ножа очистите среднюю часть лука от коры и сучков, чтобы за нее было удобно держаться. Концы должны быть примерно равны по толщине, поэтому срежьте лишнюю древесину. Не нужно сильно давить ножом на дерево, это может вызвать расщепление древесины. Не увлекайтесь, пытаясь уровнять размеры половинок — если края станут слишком тонкими, заготовку придется выбросить.

Места крепления тетивы

При помощи ножа необходимо сделать по зарубке на внешних концах заготовки на расстоянии 2-2,5 см от кончика. Насечки полукруглой формы должны быть достаточно глубокими, чтобы суметь удержать тетиву. Но слишком глубокие могут поломать ваш лук.

Выбор тетивы

В диких условиях поиск тетивы может стать довольно непростым. Придется хорошенько поискать и перепробовать большое количество материалов, чтобы найти подходящую вашему луку тетиву. Сгодится тонкая полоска сыромятной кожи, толстая леска, нейлоновый шнурок или моток шпагата.

Закрепить тетиву

Тетива по размерам должна быть несколько короче лука, так, чтобы и она и лук находились все время в слегка натянутом состоянии. Закрепив тетиву в одной засечке, при мощи узелка привяжите в этом месте тетиву к луку. Протяните свою тетиву к оставшейся зарубке и завяжите еще один узелок.

Финальная проверка

Повесьте новоиспеченный лук на ветку или на крючок тетивой книзу. Медленно потяните ее вниз, проверяя равномерность изгиба на всем протяжении лука. По мере необходимости исправляйте неполадки. Натягивайте тетиву на расстояние примерно равное расстоянию между вашей вытянутой рукой и челюстью. Если все в порядке, значит ваш лук готов к использованию.