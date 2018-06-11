15 невообразимых кулинарных странностей американцев

Мы уже рассказывали вам о полных льда стаканах, трехлитровых бутылках вина и прочих причудах в американской культуре, которые сами американцы даже не замечают. В этом же посте речь пойдет об изощренных блюдах и сочетаниях продуктов, многие из которых могут легко повергнуть в шок любого «нашего» человека.

1. Картофель

Начнем с дорогой и близкой нашему сердцу картошки. Мало того, что американцы никогда ее не чистят перед тем, как приготовить, считая, что в кожуре прячется все самое ценное и полезное. Они пошли еще дальше и придумали себе отдельное блюдо, которое так и называется — potato skins (или «картофельная кожура»).

Если же вам все же удалось найти в Америке очищенный картофель — знайте, что, скорее всего, его достали из консервной банки.

2. «Муравьи на бревне»

Эта творческая инсталляция представляет собой сельдерей с арахисовым маслом и изюмом. Считается здоровым и питательным перекусом, особенно популярным у детей.

3. Кофе

Американцев не устраивает вкус кофе. Они любят кофе со вкусом всего остального — карамели, мяты, тыквы, имбиря и так далее и тому подобное. Стоит ли упоминать, что пить этот кофе обязательно надо на ходу.

4. Торт «Красный бархат»

К кофе, конечно же, полагается десерт. Вот только не совсем понятно, зачем его красить в ярко-красный цвет?.. Тем более если по вкусу он не напоминает абсолютно ничего красного.

5. Сочетание несочетаемого

Жареная курица с вафлями и медом или кленовым сиропом — чуть ли не самый популярный завтрак на юге США. Но нашему человеку этого никогда не понять…

Не уступают курице с вафлями по популярности и блинчики с беконом и все тем же кленовым сиропом.

К слову, о беконе — он иногда бывает в шоколаде. Но тут как раз все понятно, ведь бекон — это почти сало. Привет Украине!

6. Расплавленная пастила

Американская пастила, видимо, настолько неказиста, что употреблять ее можно, только предварительно подпалив, желательно на костре. Если ее потом положить между двумя печеньями вместе с шоколадкой, то получится S’more — любимое развлечение в походах.

Ну а если с костром не сложилось — можно просто запечь ее сверху, например, сладкого картофеля. Ведь ничто так не дополняет вкусные и полезные овощи, как расплавленная химическая сладость.

7. Пицца

Такое нелепое на первый взгляд сочетание, как ананасы и ветчина в «Гавайской» пицце, уже давно стало обычным и никого не удивляет. Но американцы не сдаются и продолжают свои эксперименты с итальянской классикой. Вот, например, как вам это творение «Пиццы Хат» с мини-хотдогами по периметру?

8. Жаренное во фритюре

В Америке любят АБСОЛЮТНО ВСЁ жаренное во фритюре. Причем желательно в кляре. Для многих вкусная еда обязательно должна быть хрустящей. Иначе неинтересно. Размер, как вы понимаете, тоже имеет значение. Это, например, зажаренная нога индейки.

Жаренные во фритюре печенья Oreo? Конечно, почему нет!

Жаренные во фритюре соленые огурцы? Пожалуйста!

Ну и вот это… Готовы поспорить, что вы никогда не догадаетесь, что это. Потому что это жаренный во фритюре кусок масла. На палочке. Почему? Зачем? Нет ответа.

9. Мороженое в газировке

Этот кулинарный изыск называется Root Beer Floats. Сложно объяснить даже то, что такое само Root Beer, тем, кто его никогда не пробовал. О-о-очень отдаленно оно напоминает наш квас. А теперь представьте, что вы зачем-то закинули в квас мороженое…

10. Фрито-Пай Это «блюдо», которое американцы гордо называют пирогом, представляет из себя чипсы «Фритос» с чили и расплавленным сыром сверху. Подается прямо в пакете из-под чипсов. Правильно, к чему все эти условности и тарелки.

11. Фруктовый лед Непонятно, зачем есть политый сиропом лед и почему вместо этого нельзя съесть нормальное мороженое или сорбет.

12. Сыр в баллончике

Американцы любят, чтобы все было легко, просто, быстро и удобно. Ну а кто не любит? Но вот «легкий» сыр в баллончике — это все-таки уже немного чересчур…

13. Спам

Спам — это дальний американский родственник нашей тушенки. Его возникновение вполне понятно — во время Второй мировой войны надо было найти дешевую альтернативу мясу. Что удивительно, так это то, что по никому не известным причинам спам приобрел огромную популярность на Гавайях.

Спам активно используют в традиционной гавайской кухне и готовят из него всякие странности. Например, суши. При этом используя банку в качестве формочки.

14. Сэндвич с арахисовым маслом и джемом

Абсолютная классика американской кухни, мало понятная кому-то другому. Зачем делать сладкое еще слаще?..

15. «Индуткурица»

Этот апофеоз американской кулинарии мы специально оставили «на сладкое». Turducken, а именно так называется это блюдо, состоит из трех слов, они же — главные ингредиенты: turkey (индейка), duck (утка) и chicken (курица). Для того чтобы приготовить этот шедевр, надо курицу засунуть в утку, которую, в свою очередь, надо засунуть в индейку. Как и, главное, зачем они это делают, мы боимся даже представлять.