5 мясных закусок к пиву

Нет ничего плохого в том, чтобы насладиться бутылочкой холодного пива в летнюю жару. А так как скоро чемпионат мира, то сотни тысяч людей соберутся перед телевизорами, болея за свои команды и, конечно же, держа в руках бокал пенного напитка. Ну а если к качественному пиву взять хорошей закуски, то смотреть матч будет ещё интереснее. Картофельные чипсы, колбасная нарезка или сушёная рыба уже порядком надоели. В этой статье мы расскажем о мясных закусках, которые подчеркнут вкус пива и заменят фастфуд, когда нет времени на обед.

1. Мясные чипсы

В отличие от картофельных чипсов, мясные готовятся не во фритюре, а в духовке. Мясо нарезают на тонкие ломтики, отбивают, маринуют по вкусу и отправляют в духовку. Готовить мясо лучше при невысоких температурах, не более 100 градусов, чтобы оно именно сушилось. Плюс мясных чипсов в том, что можно сделать их практически любой толщины — всё зависит от того, как ты отобьёшь и нарежешь мясо. Получается очень вкусная хрустящая закуска, которая отлично сочетается с любым сортом пива. Главное — не перебарщивать со специями, а то можно перебить вкус мяса и даже пива, если оно имеет мягкий аромат. Для новичка приготовление мясных чипсов может быть сложным. Намного проще купить готовые от «Дымова». В ассортименте компании несколько вкусов: из индейки с чёрным перцем, из говядины с красным перцем и классические из свинины. Кстати, недавно компания начала выпуск новых мясных чипсов со вкусом курицы терияки. Тонко нарезанное куриное филе вымачивается в китайском соусе терияки и сушится по специальной технологии. Такие чипсы хорошо подходят как в качестве закуски, так и для быстрого перекуса. Кстати, чипсы от «Дымова» из-за правильного высушивания и герметичной упаковки хранятся до 120 дней, так что их можно брать в походы в качестве неприкосновенного запаса. Ну а пищевая ценность (белки — 58, жиры — 6, углеводы — 2 грамма на 100 граммов продукта) делает мясные чипсы от «Дымова» хорошим способом пополнить запас сил. Мясные чипсы из курицы терияки «Дымов» →

2. Бастурма

Блюда из вяленого мяса есть практически у любого народа. Хорошо прижилась в нашей стране бастурма, которая появилась ещё во времена Османской империи. Для её приготовления берут говяжью вырезку, солят, а затем кладут под пресс, для того чтобы удалить лишнюю влагу из мяса. После этого мясо натирают специями или кладут в ёмкость со смесью из приправ. Классические специи для бастурмы — это чёрный и красный перец, а также чеснок. Кроме того, на Востоке используют голубой пожитник. Затем мясо подвешивают на улице или в специальных шкафах для высушивания. Получившееся блюдо имеет приятный аромат и отличный вкус. Бастурма отлично сочетается с тёмным пивом. Для бастурмы нужно выбирать качественное мясо и строго соблюдать технологию. Плюсом бастурмы является то, что её легко стругать в нужных количествах и брать с собой, поэтому она, как и мясные чипсы, станет хорошим вариантом для перекуса, когда нет времени на обед.

3. Пиколини

Пиколини — это небольшие сырокопчёные колбаски. Подобные закуски популярны на Западе, особенно на знаменитом среди любителей пива фестивале Октоберфест. «Дымов» предлагает пиколини с разными вкусами: бекона, чеснока, перца чили, дижонской горчицы, пармезана, хамона, вяленых томатов и пиццы. В составе пиколини много белков и жиров и практически отсутствуют углеводы, что делает эти колбаски хорошим вариантом для перекуса даже после силовых тренировок. Пиколини →

4. Хамон

Да-да, тот самый, о котором ныли многие хипстеры, когда он якобы попал под санкции. На деле же как продавался, так и продаётся. Это блюдо уже больше для эстетов. Настоящий хамон производят только в Испании и только из задних свиных ног. Кстати, свиней откармливают только фуражным зерном и жёлудями, в зависимости от вида хамона. Сушат хамон от шести до тридцати шести месяцев в специальных условиях, поэтому он стоит так дорого. Хамон нарезается на очень тонкие ломтики, и это тоже отличает данное блюдо от других сыровяленых. Нарезку хамона осуществляет специально обученный специалист — кортадор. Это тебе не колбасу затупившимся ножом рубить — тут нужна рука мастера. Естественно, брать хамон нужно к качественному европейскому пиву, например английскому. Блюдо имеет уникальный вкус и аромат, поэтому рекомендуем попробовать его, чтобы понять, почему же некоторые люди так боялись того, что хамон пропадёт с полок магазинов.

5. Жареный бекон

Самая простая закуска к пиву, которая популярная в США, но у нас не особо распространена. И это странно, ведь всё, что для этого нужно, — это кусок засоленной свинины, которую просто обжаривают на сковороде. Бекон можно подать к столу с любым пивом. Перед обжаркой бекон можно вывалять в смеси специй, состоящей из красного перца, паприки и душистых трав. Получается очень вкусное и ароматное блюдо, но достаточно калорийное. Его можно использовать в качестве как горячей, так и холодной закуски. В магазине «Дымов» ты найдёшь несколько видов бекона. Для жарки хорошо подойдёт сырокопчёный бекон «Венгерский». Копчение на натуральной буковой щепе придает ему особый аромат, который подчеркнёт вкус пива. «Венгерский» сырокопчёный бекон →