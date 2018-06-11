Как выбирать и хранить авокадо?

Каждый любитель авокадо хотя бы раз сталкивался с покупкой испорченного плода. Принести авокадо домой, разрезать и обнаружить черноту внутри бывает очень обидно. Есть несколько хитростей для того, чтобы выбрать хороший авокадо и избежать разочарования.

Если ты видишь в магазине мягкий на ощупь авокадо с сухой кожицей, то от покупки будет лучше отказаться. Эти плоды лежали в магазине слишком долго, перезрели и потеряли всю свою пользу. Хороший авокадо должен иметь глянцевую поверхность кожуры насыщенного цвета, если надавить на него пальцами, то почувствуется упругость мякоти. Такой плод можно купить и хранить в холодильнике до шести дней.

При необходимости закупить авокадо впрок нужно закупать недозрелые плоды, они будут более твердыми, кожура будет немного светлее, чем у дозрелого авокадо. Такой плод дозреет через два-три дня, процесс можно ускорить, если положить авокадо рядом с яблоком или завернуть в бумагу и оставить в теплом месте. Ускоренный метод сделает авокадо готовым к употреблению менее, чем за сутки.

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Мало кто знает, но авокадо отлично подходят для выпечки, его используют в качестве полезной замены животным жирам. Указанное в рецепте количество сливочного масло меняется на такое же количество размятой вилкой мякоти авокадо. Также можно заменить сливочное масло на сочетание в равных долях мякоти авокадо и кокосового масла, эти продукты отлично сочетаются между собой по вкусу и усиливают пользу друг друга.

На первый взгляд может показаться, что авокадо очень сложно сохранить в домашних условиях, разрезанный плод очень быстро окисляется и чернеет. Для того, чтобы предотвратить окисление сред авокадо нужно сбрызнуть соком лимона, лайма или оливковым маслом, затем плотно обернуть пищевой пленкой и убрать в холодильник.

Главная хитрость заключается в использовании пищевой пленки, без доступа кислорода продукт не сможет окислиться.

В таком виде разрезанный плод будет храниться несколько дней.

Существует способ сохранить авокадо на более длительный период. Для этого авокадо нужно почистить и нарезать мякоть на кубики или ломтики, затем разложить кусочки на противне в один слой, покрытом пергаментом и отправить в морозилку. Чем ниже температура в морозильной камере, тем больше пользы сохранится в мякоти плода. Когда кусочки авокадо основательно замерзнуть, их нужно переложить в герметичный контейнер или плотно упаковать в пакет. В таком состоянии мякоть авокадо сохранится в течение нескольких месяцев. Для размораживания нужно поместить кусочки в миску с водой комнатной температуры и оставить на 5-10 минут. После заморозки консистенция авокадо немного изменится, размороженная мякоть не подойдет для приготовления соуса, но отлично подойдет для добавления в смузи или выпечку.

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