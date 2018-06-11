KFC запустила продажу куриных крылышек без курицы

Глобальная сеть быстрого питания КFC открыла старт продаж вегетарианских куриных крылышек и ножек. Они сделаны не из мяса, но по‐прежнему покрыты фирменной смесью из 11 трав и специй. Об этом сообщило издание Mirror.

Увлечение вегетарианскими блюдами стало настолько популярным, что теперь даже KFC вошло в игру и запустило «не мясную жареную курицу». Такое блюдо позволит привлечь новых клиентов, уверены в KFC.

Также в дальнейшем KFC намерен создать свою собственную версию фрикадельки без мяса.

Все рецепты держатся в строжайшем секрете.

В ближайшие семь лет сеть быстрого питания планирует сократить количество калорий в своих блюдах на 20%.

В феврале Великобританию потряс «куриный кризис». Оставшаяся без мяса по вине поставщика сеть ресторанов KFC извинилась перед клиентами. Для этого фирма опубликовала рисунок в ведущих английских изданиях. На пустом фирменном ведерке, где когда-то находились куски ароматной курицы, фигурировала надпись, которую произнес каждый британец, который не смог попасть в KFC на уходящей неделе: FCK. Так PR-служба компании переиначила название своего бренда, переставив местами буквы логотипа.